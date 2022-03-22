Her yıl 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan “Orman Haftası” kapsamında Vali Ömer Seymenoğlu, Orman Bölge Müdürü Rıfat Ataş, ISUBÜ Orman Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yılmaz Çatal ve orman teşkilatı mensuplarıyla bir araya geldi.Geçmişten emanet gelen ormanları gelecek nesillere taşımanın çok önemli olduğunu vurgulayan ve doğanın, ormanın ve toprağın olmaması durumunda hayatın da olmayacağı söyleyen Vali Seymenoğlu “Sadece fidan dikmek, ormanların bakımını yapmak elbette yeterli değil. Bunu geçen yıl maalesef Sütçüler Çandır’da 6 gün süren orman yangınında gördük. Orman teşkilatındaki bütün çalışan arkadaşlarımın bu özel gününü kutlarken aynı zamanda geçen yılki orman yangındaki mücadelede göstermiş oldukları büyük fedakarlık için teşekkür ediyorum. Devamında da kısa sürede o bölgenin ağaçlandırılması için yürütülen çalışmalarda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bölgede çalışmalar devam ediyor. Fidan dikme yanında büyük bir miktarda tohumlama da yapılıyor. Bir kaç aya kadar yeşermeleri görmüş olacağız. O da başta ormandan faydalanan köylümüzün yanında bizleri de çok çok mutlu ediyor” dedi.Türkiye’de son 20 yılda Orman Teşkilatı tarafından orman alanlarının 1 Milyon 850 Hektar arttırılarak yüzde 27’den yüzde 29’a çıktığını söyleyen Orman Bölge Müdürü Ataş ayrıca Isparta’da ise son 20 yılda 106 Milyon 456 Bin adet fidanın topraklar buluştuğunu ve 2022 yılında 2 Milyon 93 Bin adet fidan dikileceğini belirtti.