GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZ

Isparta Haber: "Şehrin Üniversitesi Şehrin Takımı İle El Ele"

Isparta Haber: "Şehrin Üniversitesi Şehrin Takımı İle El Ele"
ISPARTA
70 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDAISPARTA FUAR

"Şehrin Üniversitesi Şehrin Takımı İle El Ele"

Spora ve sporcuya her zaman önem veren ve bu alanda pek çok başarıları bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi, öğrencilerin eğitim hayatı dışında ilgi duydukları alanda spor yapma imkânı sunma yolunda önemli bir adım attı.

Bu kapsamda Isparta’nın ve üniversitemizin gelişimine önemli katkılar sunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in girişimleriyle Üniversitemiz ile Isparta 32 Spor Kulübü arasında işbirliği projesi hayata geçirildi.

Şehir spor anlamında bütünleşiyor
Üniversiteyle bütünleşmiş futbol kulübünün büyük bir güç ve avantaja sahip olacağının bilinciyle hazırlanan ve Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve Isparta 32 Spor Kulübü Başkanı Atakan Yazgan’ın katkı sunacağı “Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Uygulamalı Eğitim İmkânlarının Geliştirilmesi, Öğrencilerin Spora Yönlendirilmesi, Kişisel Gelişimlerinin Sağlanması ve Sporun Öğrenciler Arasında Teşvik Edilmesi” isimli projenin imza töreni, Batı Yerleşkesi Çim Sahasında gerçekleştirildi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, güzel bir birlikteliğin başlangıcının temellerinin atıldığını dile getirerek imzalanan protokol ile birçok alanda Isparta 32 Spor Kulübü ile ortak çalışma yapılacağını kaydetti. İşbirliği protokolü kapsamında SDÜ öğrencilerinin uygulama içerisinde yer alacağını ifade eden Çarıkçı, akademisyenlerin de uzmanlık alanlarında destek sağlayacağını ve takımın üniversitenin tüm altyapı imkanlarından faydalanacağını söyledi.


Türkiye’nin göz bebeği SDÜ’nün Isparta 32 Spor ile kucaklaşarak örnek bir projeyi hayata geçirdiğini belirten Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Tarık Söyleyici ise kulübün kurulduğu günden bugüne kulüpte yer aldığını ifade etti. Kulübün 20 yıldır aynı tesisi kullandığını kaydeden Söyleyici,  “Her konuda bize yardımcı olan Rektör Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, üniversitemizin tesislerini bize kullanma amaçlı olarak sundu. Kendisine takım adına teşekkür ediyorum. Bu bir başlangıç.” dedi. Başarıdaki devamlılığının en büyük kriterlerinin; “tesis”, ”altyapı” ve “kalıcı gelir kaynağı” olduğunu belirten Söyleyici, bu işbirliği ile önemli bir adım attıklarının altını çizdi.

SDÜ ile Isparta 32 Spor Kulübü tarafından hayata geçirilen örnek projenin protokol töreninde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç de SDÜ’nün örnek bir işbirliğine imza atarak şehri ile spor alanında da bütünleştiğini söyledi.

İşbirliği ile öğrencilerin sporda uygulama alanının gelişeceğini, gençlerin spora teşvik edileceğini vurgulayan Bilgiç, “Bugün üniversite olarak gelecek vadeden bir şehir takımına nasıl sahip çıkılabileceğinin örneğini görüyoruz. Bu birlikteliğin bir başlangıç olmasını ve tüm şehre örnek olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi. Bilgiç, Isparta 32 Spor Başkanı Atakan Yazgan’ın işini aşkla yaptığını kaydederek kulübü daha da ileriye taşımak için özveriyle çalıştığını söyledi.   

Öğrencilerimizin eğitim ve uygulama kapasitesi geliştirilecek
Proje kapsamında başta Spor Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakültesi öğrencileri olmak üzere üniversitemizin tüm öğrencileri; “spor”, “tedavi”, “iyileştirme”, “spor yönetimi”, “beslenme”, “sporcu performans analizi”, “sporcu sağlığı” gibi konularda uygulamalı eğitim alabilecek. Ayrıca Üniversitemiz öğrencilerinin ve Kulübün ihtiyaçları doğrultusunda “sezon öncesi, arası ve sonrası sakatlık teşhisi”, “sporcu tedavisi ve rehabilitasyonu”, “sporcu performans analizi”, “sporcu beslenmesi yardımı” ve “maç analizleri” yapılabilecek. Bu işbirliği sayesinde kulübe önemli bilimsel katkılar sağlanacak.

Spor Hekimliği Anabilim Dalı bünyesinde akademisyenler ve öğrenciler Kulüp oyuncularının sakatlık tespiti ve tedavisini yapacak. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı bünyesinde akademisyenler ve öğrenciler Kulüp oyuncularının tedavi süreçlerini yürütecek. Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde akademisyenler ve öğrenciler de Kulübe “Sportif Performans Analizi”, “Maç Analizi” ve “Sporcu Beslenmesi” alanlarında destek sunacak.
Kulüp, futbol takımının yapacağı antrenman, hazırlık maçı vb. faaliyetlerinde Üniversitenin sahip olduğu spor altyapı imkânlarını kullanabilecek. Böylece, öğrencilerin uygulama alanına aktif katılımını sağlanarak teorik bilgilerini pratiğe aktarmaları sağlanacak.

SDÜ
 
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA32SPOR MAĞLUP OLDU
Kaya Balık'ta Balıklar her zaman çok taze ve lezzetli
Isparta Haber: ​Çandır ve Yeşilyurt Köyleri Ziyaret EdildiISPARTA HABER: ​ÇANDIR VE YEŞİLYURT KÖYLERİ ZİYARET EDİLDİ
ISPARTA'DAKİ BALIKÇILAR DENETLENDİ
Isparta'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma ProgramıISPARTA'DA 10 KASIM 2021 ATATÜRK'Ü ANMA PROGRAMI
Isparta'da her marka elektrikli süpürge tamiri bu firmada
ISPARTA GÜNDEM OTO MÜZİK, ARAÇLARIYLA ETKİNLİĞE DAMGA VURDU
BİONTECH AŞISI MERCEK ALTINA ALINDI
Isparta'da apartman, işhanı ve sitede oturanlar bu habere dikkat!
Isparta'da kerevit avı yasaklandı
BURDUR VE ISPARTA İL GENELİNDE SİS VE PUS HADİSESİ
TARIMIN KALBİ ISPARTA'DA ATACAK! FUAR BAŞLIYOR! 2021
Funcity'de harika zaman geçirmeniz garanti...!
Bakan Koca'dan 3. doz açıklaması
ABD’li sağlık kuruluşundan aşı açıklaması
ISPARTA İÇİN GURURLANDIRAN BAŞARIISPARTA İÇİN GURURLANDIRAN BAŞARI
Isparta Milli Eğitim Müdürü Baydur göreve başladıISPARTA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ BAYDUR GÖREVE BAŞLADI
Isparta'da merdiven altı, yasadışı ve ruhsatsız üretilen mallar ele geçirildiISPARTA'DA MERDİVEN ALTI, YASADIŞI VE RUHSATSIZ ÜRETİLEN MALLAR ELE GEÇİRİLDİ
Isparta’nın başat ihracat sektörleri ziraat ve sanayiISPARTA’NIN BAŞAT İHRACAT SEKTÖRLERİ ZİRAAT VE SANAYİ
Isparta’nın 2021 Yılı İhracat VerileriISPARTA’NIN 2021 YILI İHRACAT VERİLERİ
DAVRAZ PREFABRİK 3 GÜNDE İŞİ BİTİRİP TESLİM EDİYOR!
Isparta'da "Mutfağım Şahane" Program Çekimleri YapıldıISPARTA'DA "MUTFAĞIM ŞAHANE" PROGRAM ÇEKİMLERİ YAPILDI
81 ile Sağlık Bakanlığı'ndan yazı gönderildi
9. Cumhurbaşkanı merhum Demirel'in doğum günü kabri başında törenle anıldı9. CUMHURBAŞKANI MERHUM DEMİREL'İN DOĞUM GÜNÜ KABRİ BAŞINDA TÖRENLE ANILDI
İŞTE ISPARTA’NIN YENİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde Anıldı
EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLEREĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
ISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYOR
Isparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan ÜretildiIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan Üretildi
Isparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne oldu
Isparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı
Isparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021Isparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021
Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıEĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLERISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan ÜretildiIsparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021
isparta-erkek-bay-manikur-pedikur-salonu isparta-turko-turk-isi-lezzetler-doner-alo-paket-siparis isparta-balikci-restoran-siparis-telefon isparta-dugun-nisan-kina-organizasyon-ucuz-etkinlik-salonu isparta-telefon-tamiri-aksesuar-yedek-parca isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-prefabrik-ev-konteyner-fiyatlari isparta-cep-mobil-telefon-tamiri-servisi isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-gastro-gaziantep-mutfagi-telefon-siparis isparta-etnik-elbise-giyim-bohem-viskon-otantik-giysi isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-kasap-sarkuteriisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

TARIMIN KALBİ ISPARTA'DA ATACAK! FUAR BAŞLIYOR! 2021TARIMIN KALBİ ISPARTA'DA ATACAK! FUAR BAŞLIYOR! 202103 Kasım 2021
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI: 1 KİŞİ ÖLDÜISPARTA'DA TRAFİK KAZASI: 1 KİŞİ ÖLDÜ31 Ekim 2021
ISPARTA GÜNDEM OTO MÜZİK, ARAÇLARIYLA ETKİNLİĞE DAMGA VURDUISPARTA GÜNDEM OTO MÜZİK, ARAÇLARIYLA ETKİNLİĞE DAMGA VURDU04 Kasım 2021
DAVRAZ PREFABRİK 3 GÜNDE İŞİ BİTİRİP TESLİM EDİYOR!DAVRAZ PREFABRİK 3 GÜNDE İŞİ BİTİRİP TESLİM EDİYOR!01 Kasım 2021
Isparta'da "Mutfağım Şahane" Program Çekimleri YapıldıIsparta'da "Mutfağım Şahane" Program Çekimleri Yapıldı01 Kasım 2021
Isparta’nın başat ihracat sektörleri ziraat ve sanayiIsparta’nın başat ihracat sektörleri ziraat ve sanayi02 Kasım 2021
Isparta'da kayıp köpek! Görenlerin....Isparta'da kayıp köpek! Görenlerin....31 Ekim 2021
İŞTE ISPARTA’NIN YENİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜİŞTE ISPARTA’NIN YENİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ01 Kasım 2021
81 ile Sağlık Bakanlığı'ndan yazı gönderildi 81 ile Sağlık Bakanlığı'ndan yazı gönderildi01 Kasım 2021
Isparta'da apartman, işhanı ve sitede oturanlar bu habere dikkat!Isparta'da apartman, işhanı ve sitede oturanlar bu habere dikkat!04 Kasım 2021
BİONTECH AŞISI MERCEK ALTINA ALINDIBİONTECH AŞISI MERCEK ALTINA ALINDI04 Kasım 2021
Isparta 32 Spor Maç Sonucu! İşte skor...Isparta 32 Spor Maç Sonucu! İşte skor...31 Ekim 2021
Isparta'da Artık onlarda şehir şebeke suyuna kavuşuyorIsparta'da Artık onlarda şehir şebeke suyuna kavuşuyor03 Kasım 2021
BURDUR VE ISPARTA İL GENELİNDE SİS VE PUS HADİSESİBURDUR VE ISPARTA İL GENELİNDE SİS VE PUS HADİSESİ03 Kasım 2021
SPİKER VE SUNUCU BELMA BELEN ISPARTA EĞİRDİR'DESPİKER VE SUNUCU BELMA BELEN ISPARTA EĞİRDİR'DE04 Kasım 2021
Funcity'de harika zaman geçirmeniz garanti...!Funcity'de harika zaman geçirmeniz garanti...!01 Kasım 2021
ABD’li sağlık kuruluşundan aşı açıklamasıABD’li sağlık kuruluşundan aşı açıklaması02 Kasım 2021
Isparta'da “Sanat Sokakta Projesi” Isparta'da “Sanat Sokakta Projesi” 01 Kasım 2021
Bakan Koca'dan 3. doz açıklamasıBakan Koca'dan 3. doz açıklaması02 Kasım 2021
9. Cumhurbaşkanı merhum Demirel'in doğum günü kabri başında törenle anıldı9. Cumhurbaşkanı merhum Demirel'in doğum günü kabri başında törenle anıldı01 Kasım 2021