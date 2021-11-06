"Şehrin Üniversitesi Şehrin Takımı İle El Ele"

Spora ve sporcuya her zaman önem veren ve bu alanda pek çok başarıları bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi, öğrencilerin eğitim hayatı dışında ilgi duydukları alanda spor yapma imkânı sunma yolunda önemli bir adım attı.Bu kapsamda Isparta’nın ve üniversitemizin gelişimine önemli katkılar sunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in girişimleriyle Üniversitemiz ile Isparta 32 Spor Kulübü arasında işbirliği projesi hayata geçirildi.Üniversiteyle bütünleşmiş futbol kulübünün büyük bir güç ve avantaja sahip olacağının bilinciyle hazırlanan ve Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve Isparta 32 Spor Kulübü Başkanı Atakan Yazgan’ın katkı sunacağı “Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Uygulamalı Eğitim İmkânlarının Geliştirilmesi, Öğrencilerin Spora Yönlendirilmesi, Kişisel Gelişimlerinin Sağlanması ve Sporun Öğrenciler Arasında Teşvik Edilmesi” isimli projenin imza töreni, Batı Yerleşkesi Çim Sahasında gerçekleştirildi.Törenin açılış konuşmasını yapan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, güzel bir birlikteliğin başlangıcının temellerinin atıldığını dile getirerek imzalanan protokol ile birçok alanda Isparta 32 Spor Kulübü ile ortak çalışma yapılacağını kaydetti. İşbirliği protokolü kapsamında SDÜ öğrencilerinin uygulama içerisinde yer alacağını ifade eden Çarıkçı, akademisyenlerin de uzmanlık alanlarında destek sağlayacağını ve takımın üniversitenin tüm altyapı imkanlarından faydalanacağını söyledi.Türkiye’nin göz bebeği SDÜ’nün Isparta 32 Spor ile kucaklaşarak örnek bir projeyi hayata geçirdiğini belirten Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Tarık Söyleyici ise kulübün kurulduğu günden bugüne kulüpte yer aldığını ifade etti. Kulübün 20 yıldır aynı tesisi kullandığını kaydeden Söyleyici, “Her konuda bize yardımcı olan Rektör Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, üniversitemizin tesislerini bize kullanma amaçlı olarak sundu. Kendisine takım adına teşekkür ediyorum. Bu bir başlangıç.” dedi. Başarıdaki devamlılığının en büyük kriterlerinin; “tesis”, ”altyapı” ve “kalıcı gelir kaynağı” olduğunu belirten Söyleyici, bu işbirliği ile önemli bir adım attıklarının altını çizdi.SDÜ ile Isparta 32 Spor Kulübü tarafından hayata geçirilen örnek projenin protokol töreninde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç de SDÜ’nün örnek bir işbirliğine imza atarak şehri ile spor alanında da bütünleştiğini söyledi.İşbirliği ile öğrencilerin sporda uygulama alanının gelişeceğini, gençlerin spora teşvik edileceğini vurgulayan Bilgiç, “Bugün üniversite olarak gelecek vadeden bir şehir takımına nasıl sahip çıkılabileceğinin örneğini görüyoruz. Bu birlikteliğin bir başlangıç olmasını ve tüm şehre örnek olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi. Bilgiç, Isparta 32 Spor Başkanı Atakan Yazgan’ın işini aşkla yaptığını kaydederek kulübü daha da ileriye taşımak için özveriyle çalıştığını söyledi.Proje kapsamında başta Spor Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakültesi öğrencileri olmak üzere üniversitemizin tüm öğrencileri; “spor”, “tedavi”, “iyileştirme”, “spor yönetimi”, “beslenme”, “sporcu performans analizi”, “sporcu sağlığı” gibi konularda uygulamalı eğitim alabilecek. Ayrıca Üniversitemiz öğrencilerinin ve Kulübün ihtiyaçları doğrultusunda “sezon öncesi, arası ve sonrası sakatlık teşhisi”, “sporcu tedavisi ve rehabilitasyonu”, “sporcu performans analizi”, “sporcu beslenmesi yardımı” ve “maç analizleri” yapılabilecek. Bu işbirliği sayesinde kulübe önemli bilimsel katkılar sağlanacak.Spor Hekimliği Anabilim Dalı bünyesinde akademisyenler ve öğrenciler Kulüp oyuncularının sakatlık tespiti ve tedavisini yapacak. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı bünyesinde akademisyenler ve öğrenciler Kulüp oyuncularının tedavi süreçlerini yürütecek. Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde akademisyenler ve öğrenciler de Kulübe “Sportif Performans Analizi”, “Maç Analizi” ve “Sporcu Beslenmesi” alanlarında destek sunacak.Kulüp, futbol takımının yapacağı antrenman, hazırlık maçı vb. faaliyetlerinde Üniversitenin sahip olduğu spor altyapı imkânlarını kullanabilecek. Böylece, öğrencilerin uygulama alanına aktif katılımını sağlanarak teorik bilgilerini pratiğe aktarmaları sağlanacak.SDÜ