Rektör Çarıkçı’nın “14 Mart Tıp Bayramı” Mesajı

Her seneden farklı olarak bu sene, “14 Mart Tıp Bayramı” nın bizler için çok daha özel anlamlar ifade ettiğini söylemek yanlış olmaz. Bu özel gün, sağlık çalışanlarımıza minnetimizi sunmanın da bir yolu olmuşken son bir yıldır dünyayı alarma geçiren “Koronavirüs” ün ülkemizdeki yılmaz savaşçılarına duyduğumuz saygı ve minnet de katlanarak artmıştır.



Salgının birinci yılında bu salgınla mücadelenin en büyük kahramanlarının başta hekimlerimiz ve hemşirelerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımız olduğu gerçeği unutulmamalıdır. Sağlık çalışanlarımızın bu mücadelede gösterdiği insanüstü çabalar sayesinde umutlar yeşermiş; nefeslere nefes, canlara da can katılmıştır.



İnsanın doğuştan kazandığı en temel hak, yaşama ve sağlıklı bir çevrede hayatını devam ettirme hakkıdır. İşte salgın döneminde, bu hakkımızı sonuna dek kullanabilmemiz için kendi yaşam haklarından feragat ederek bizlere sağlık hizmeti sunan tüm hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza salgınla mücadelede gösterdikleri olağanüstü azim ve kararlılık için gönül dolusu teşekkürü bir borç bilirim.



Üniversitemiz bünyesinde yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi gibi, İlimiz Isparta Şehir Hastanesi gibi virüsle savaş günlerinin ön sıralarında yer alan ülkemizin tüm sağlık kuruluşlarına ve sağlık çalışanlarına bu zorlu mücadelelerinde Allah’tan sabır ve yardım dilerim. Ülkemin her köşesinde COVID-19 pandemisi ile mücadele ederken enfekte olarak hayatını kaybetmiş sağlık çalışanlarına da Allah’tan rahmet dilerim.



Bu duygu ve düşüncelerle, COVID-19 pandemisi ile mücadelenin beyaz önlüklü kahramanlarından doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve diğer yardımcı sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar; bu zorlu mücadeleyi atlattığımız aydınlık günlere ulaşmayı temenni ederim.



Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI



Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü