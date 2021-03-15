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Ülke genelinde yağışlar geri dönüyor! Meteoroloji tarih verdi

Ülke genelinde yağışlar geri dönüyor! Meteoroloji tarih verdi
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Isparta Düğün Salonları
Son dakika: 81 ilde yağışlar geri dönüyor! Meteoroloji tarih verdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayınlandı. Yayınlanan son tahminlerde bugün için bazı bölgelerde çığ ve zirai don uyarısı yapılırken, Ege kıyısındaki bazı iller için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Ayrıca 5 günlük hava durumu tahminine göre yurdun önümüzdeki günlerde yeniden yağışlı hava etkisi altına gireceği belirtildi. İşte 14 Mart 2021 Pazar Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile bugün zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bu sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve batısı ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, yarın Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ZİRAİ DON: Yapılan son değerlendirmelere göre; 14 Mart 2021 Pazar sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'de sabah ve gece saatlerinde hafif kuvvette zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Batı Akdeniz ile Mersin ve Hatay çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ISPARTA °C, 14°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
ADANA °C, 21°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra güney kesimleri yerel sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
HATAY °C, 20°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya ve Marmara'nın güneyinde bu sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu zamanla kıyılarının çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Ege'de bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kırşehir ve Kırıkkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 16°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
ÇANKIRI °C, 16°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 14°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile beraber yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
TRABZON °C, 12°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
ARTVİN °C, 15°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
GÜMÜŞHANE °C, 14°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile beraber yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
HAKKARİ °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
VAN °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
 
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