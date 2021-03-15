Son dakika: 81 ilde yağışlar geri dönüyor! Meteoroloji tarih verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayınlandı. Yayınlanan son tahminlerde bugün için bazı bölgelerde çığ ve zirai don uyarısı yapılırken, Ege kıyısındaki bazı iller için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Ayrıca 5 günlük hava durumu tahminine göre yurdun önümüzdeki günlerde yeniden yağışlı hava etkisi altına gireceği belirtildi. İşte 14 Mart 2021 Pazar Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri...



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile bugün zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve batısı ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.



HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, yarın Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON: Yapılan son değerlendirmelere göre; 14 Mart 2021 Pazar sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'de sabah ve gece saatlerinde hafif kuvvette zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.



AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Batı Akdeniz ile Mersin ve Hatay çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ISPARTA °C, 14°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

ADANA °C, 21°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra güney kesimleri yerel sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya ve Marmara'nın güneyinde bu sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu zamanla kıyılarının çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Ege'de bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

MANİSA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Ankara, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kırşehir ve Kırıkkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

ÇANKIRI °C, 16°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 14°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile beraber yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

TRABZON °C, 12°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

ARTVİN °C, 15°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

GÜMÜŞHANE °C, 14°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile beraber yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

HAKKARİ °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

VAN °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

