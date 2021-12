BASIN BÜLTENİ

Kütüphane Mesai Saatleri

Halk Kütüphaneleri; bireylerin bilgi, eğitim ve kültür ile ilgili ihtiyaçlarını hiçbir ayrım gözetmeksizin ücretsiz karşılamakta ve bulunduğu yörenin kalkınmasına, kültür seviyesinin yükselmesine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca geniş bir kullanıcı kitlesine hizmet vermesi açısından büyük bir önem taşımaktadır.

Her katı ayrı bir niteliğe sahip olan kütüphanemiz ülkemizdeki diğer kütüphanelere örnek teşkil edecek niteliktedir. Okul öncesi çocuk bölümü, çocuk kütüphanesi, Çalışma ve araştırma salonları ile temiz, sıcak ve huzurlu bir mekân arayan okuyucularımız, gerek gündemde olan konuları takip etmek, gerekse okuyucularımızın taleplerine önem vermek amacıyla her gün yenilenen kitap koleksiyonuyla kütüphanelerimiz istenen ve aranan her kitabın bulunduğu yerlerdir. Kütüphaneler arası ödünç alma, kitap ayırtabilme hizmetleri ise kütüphane hizmetlerimizde sınır tanımazlığın da göstergeleridir.

Pandemi tedbirleri kapsamında mesai saatleri değiştirilmiş olan kütüphanemiz, yoğun kullanıcı talebi nedeniyle Valiliğimiz Makam Onayı ile Kütüphanemiz 03/01/2022 tarihinden itibaren dini ve milli bayram tatillerine denk günler hariç mesai saatleri her gün 08:30-17:30 saatleri arasında tüm katlarda, 17:30-22:00 saatleri arasında sadece 2.kat yetişkinler bölümünde olmak üzere, 08:30-22:00 saatleri arasında hizmet verecektir.