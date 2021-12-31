Gıda İşletmelerinde Yılbaşı Denetimleri Artırıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yeni yıla hazırlık kapsamında gıda işletmelerine yönelik denetimleri yoğunlaştırıldı.Özellikle de yılbaşı sürecinde üretim ve tüketimi artan alkollü ve alkolsüz içecekler, kuruyemiş, şekerleme, pastacılık ürünleri, et ürünleri, vs. gibi gıda sektörlerinde faaliyet gösteren gıda işletmelerinde yılbaşına hazırlık denetimleri yoğunlaştırılarak, tedbirler arttırıldı.Yılbaşı sürecinde, faaliyetleri daha da yoğunlaşan, Gıda işletmelerinin gıda güvenliği, hijyen gereklilikleri ve Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, belirlenen hususlarda alınan İdari Kararların ivedilikle uygulamaya geçirilmesi ile ilgili olarak yoğun denetim faaliyetlerine devam ediliyor.Yapılan denetimlerde; gıda işletmecilerinden, gıda güvenliği gereklilikleri ve salgın tedbirleri ile ilgili olarak farkındalık oluşturulması isteniyor. Özellikle pandemi hassasiyetinin devam etmesi nedeniyle Covid-9 korunma tedbirlerine dikkat çekilerek, İşletme girişine, alışveriş kasası önüne ve müşteri alanlarına 1,5 metre mesafeli aralıklarla sosyal mesafe uyarı işaretlemeleri yapılması gerektiği vurgulanarak, mesafe ihlallerine müsaade edilmemesi gerektiği hususunda uyarılarda bulunuluyor.Yılbaşı gıda denetimleri ile özellikle yılbaşı sürecinde faaliyetleri yoğunlaşan gıda işletmelerinde çalışan bütün personelin gıda güvenliği eğitimi ve farkındalığının artırılması çalışmalarına hız verilmesi amaçlanmaktadır.Gıdaların tekniğine uygun ve hijyenik şekilde güvenli gıda olarak üretimi, muhafazası, taşınması, pazarlanması, sunumu ve tüketiminde: gıda güvenliği mevzuatına uygun olarak faaliyette bulunulmasının önem arz etmektedir.Yeni yıla toplum olarak sağlıklı bir başlangıç yapmak için, gıda güvenliğine elbirliğiyle azami hassasiyet göstermemiz için herkesi sorumluluk alması gerekmektedir. Tüketiciye arz edilen gıda ürünlerinin Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği hükümlerine uygun faaliyet gösterilerek son tüketiciye sunumu, tüm gıda İşletmelerinde yüzey temizliği, havalandırma ve dezenfeksiyonun sağlanması, İşletme giriş ve katlarında dezenfektan aparatlarının bulundurulması, Gıda nakil araçlarının düzenli aralıklarla temizlik ve dezenfeksiyonunun sağlanması, gıda işletmesinde çalışanlarına hijyen kuralları açısından eğitimlerin sıklaştırılması, el ve vücut hijyeni ekipmanlarının tam ve çalışabilir olmasının sağlanması, işletmelerdeki lavabo, alet, ekipman ile çalışan alanlarının dezenfeksiyonunun sağlanması, İşletme çalışanlarına üretim, satış ve nakilde eldiven, maske, bone kullandırılması, mümkünse gıdayı müşteriye veren personel ile kasiyerin ayrı olması hususlarına dikkat edilmelidir. Ayrıca tüm gıda işletmeleri kendilerini bilgilendirme ve yönlendirme anlamında da ihtiyaç duyduklarında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden teknik destek alabileceklerdir.Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.İşletmeci ile çalışanlarının daha hassas faaliyet gösterilmesi için çaba içerisinde olmaları gerektiğinden, özellikle yılbaşı sürecinde toplumumuzun güvenli gıda tüketiminin sağlanması ve salgının hayatımızın gündeminden bertaraf edilmesi için elbirliği ile hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve gıda güvenliği denetim uygulamalarına katkı sunması çok büyük önem arz etmektedir.