121 Farklı Ev, İşyeri ve Depoda yapılan Aramalar Neticesinde;

Kaçakçılık ile Mücadele ve Halk sağlığının korunması, devletimizin vergi kaybı yaşamaması ve yaklaşan yılbaşı öncesi piyasadaki talebi fırsata çevirmek isteyen şahısların sağlıksız ve yasal olmayan ortamlarda kurdukları imalathanelerde üretilen ve özellikle eğlence mekânlarını, içki satışı yapılan yerleri hedef alan şahısların, Kaçak/sahte alkol satışından haksız kazanç elde edilmesinin ve olası alkol zehirlenmesi olaylarının önüne geçilmesine yönelik Şube Müdürlüğümüzce 8 büyük çaplı operasyon ve Zehirlenme ile sonuçlanan 4 adli olay gerçekleşmiştir.12 Olay sonucunda toplamda;Ele geçen suç unsuru ürünler ile ilişkili (13) şüpheli şahıs hakkında ADLİ işlem başlatılmış olup (1) Faili Meçhul bulunmaktadır.Isparta halkımızın Huzur ve Güven ortamında yaşamalarını sağlamak, vatandaşlarımızı suç ve suçludan korumak amacıyla Isparta Polisi olarak tüm birimlerimizle birlikte alanda hakimiyeti sağlayarak, sokakta, uygulama noktalarında, eğlence mekanları/çevrelerinde, eğitim kurumları çevrelerinde zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktayız.Değerli vatandaşlarımızınHattına vetabanlı iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ediyoruz, iletilen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu Ispartalı hemşehrilerimizin bilgisine sunuyoruz