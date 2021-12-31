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Isparta'da yılbaşı öncesi emniyetten büyük operasyon

Isparta'da yılbaşı öncesi emniyetten büyük operasyon
ISPARTA
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
 
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
 
Kaçakçılık ile Mücadele ve Halk sağlığının korunması, devletimizin vergi kaybı yaşamaması ve yaklaşan yılbaşı öncesi piyasadaki talebi fırsata çevirmek isteyen şahısların sağlıksız ve yasal olmayan ortamlarda kurdukları imalathanelerde üretilen ve özellikle eğlence mekânlarını, içki satışı yapılan yerleri hedef alan şahısların, Kaçak/sahte alkol satışından haksız kazanç elde edilmesinin ve olası alkol zehirlenmesi olaylarının önüne geçilmesine yönelik Şube Müdürlüğümüzce 8 büyük çaplı operasyon ve Zehirlenme ile sonuçlanan 4 adli olay gerçekleşmiştir.
12 Olay sonucunda toplamda;
121 Farklı Ev, İşyeri ve Depoda yapılan Aramalar Neticesinde;
- 582 Litre Alkol,
- 1000 Litre Sahte Alkol Yapımına Yetecek 347 Litre Etil Alkol,
- 239 Adet Likit Alkol Aroması,
- 176 Adet Tekrar Doldurulması için Kullanılan Bandrollü Boş Şişe,
- 80 Adet Alkol Yapımında Kullanılmak Üzere Aparat,
- 1 Adet Ruhsatsız Tabanca,
- 6 Adet Fişek,
- 10 Adet Tarihi Eser (Obje ve Sikke),
- 1 Adet Define Arama Dedektörü ele geçirilmiştir.
Ele geçen suç unsuru ürünler ile ilişkili (13) şüpheli şahıs hakkında ADLİ işlem başlatılmış olup (1) Faili Meçhul bulunmaktadır.
Isparta halkımızın Huzur ve Güven ortamında yaşamalarını sağlamak, vatandaşlarımızı suç ve suçludan korumak amacıyla Isparta Polisi olarak tüm birimlerimizle birlikte alanda hakimiyeti sağlayarak, sokakta, uygulama noktalarında, eğlence mekanları/çevrelerinde, eğitim kurumları çevrelerinde zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktayız.
Değerli vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi Hattına ve 0.505.318 32 44 numaralı Whatsapp ve BİP tabanlı iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ediyoruz, iletilen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu Ispartalı hemşehrilerimizin bilgisine sunuyoruz
 
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