Atabey Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, beraberinde İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüsrev Büyükdoğaç, Uyuşturucu, Bağımlılıklarla ve Alkolizmle Mücadele Derneği(UYUMDER) Başkanı İbrahim Uzunköprü ve Başkan Yardımcısı Yaşar Erbil, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e nezaket ziyaretinde bulundu.Ziyarette madde ve diğer bağımlılıkların önlenmesi için görüş alış verişinde bulunuldu. UYUMDER Başkanı İbrahim Uzunköprü, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in gençler ve çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durması için mahallelerde semt sahaları oluşturduğunu belirterek, destek ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Uzunköprü, “Başkanımızdan Allah razı olsun. Sayın başkanımız bizlerin de fikrini soruyor. Bu konuda belediye ile sivil toplum kuruluşları işbirliği içerisinde çalışıyor” dedi.UYUMDER Başkan Yardımcısı Yaşar Erbil de 150’si Eğirdir yolu üzerindeki rehabilitasyon merkezi olmak üzere bugüne kadar toplam 350 genci topluma kazandırdıklarını ifade etti. Verdikleri hizmet için maddi ve manevi desteğin önemli olduğuna değinen Erbil, “Sayın başkanımız, göreve gelmeden önce de her zaman yanımızdaydı, belediye başkanı olduktan sonrada sağ olsunlar her zaman yanımızda. Belediyemiz sportif ve kültürel faaliyetlerde çok aktif. Bir sivil toplum kuruluşu olarak belediyemizle el eleyiz. Şadiye Hanımefendi de gençlerimizle çok ilgili. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu gençlerimizi topluma kazandırmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.Merkezin 50 kişilik kapasitesi olduğunu kaydeden Erbil, kapasiteyi artırmak istediklerini söyledi. Isparta Belediyesi, Atabey Kaymakamlığı ve kamu kurumlarıyla iç içe olduklarını ifade eden Erbil, “Elimizden geldiği kadar gençlerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Sayın başkanımıza verdiği desteklerden dolayı derneğimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bağımlılığın çok hassas bir konu olduğuna değindi. Tüm vatandaşların bu konu içerisinde olması gerektiğini vurgulayan Başkan Başdeğirmen, “Dünyamızda bağımlılık şekilleri çoğalmaya başladı. Madde bağımlılığı, tütün ve teknoloji bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklar var. Bu bağımlılıklar gençlerimizi fiziken, ruhen ve bedenen geriye götürüyor. Bu konuyu çözmek zorundayız. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutacak altyapıları oluşturmamız lazım. Ne yapmamız gerekiyorsa kendi fikirlerimizle bir şeyler üretebilmemiz gerekir” ifadelerini kullandı.Göreve geldikten sonra spor alanlarının çok önemli olduğunu gördüklerini ve bu konuda yatırım yapma kararı aldıklarını söyleyen Belediye Başkanı Başdeğirmen, “Şehrimize 17 semt sahası, 2 UEFA standartlarında stat, yüzme havuzu, 3 kapalı spor salonu ile 3 tane de gençlik merkezi yapmak için yola çıktık. Bu projelerin yüzde 80’i bitti, yüzde 20’si de inşaat halinde. Çocuklarımızı, gençlerimizi oyalayacak ve daha güzel davranışlarda bulunabilecekleri konulara sebep olmaya çalışıyoruz. Çocukluğumuzda mahalle aralarında top oynardık, çember çevirirdik, misket, 5 taş oynardık. Başka şeylere zaman kalmazdı. Teknoloji ilerledikçe bunun da bağımlılığı oluştu. Çocuklarımız artık tablet ve telefonlardan kafalarını kaldırmıyorlar. Bunları engellemek zorundayız. Belediye başkanı olarak görevim spor altyapısı geliştirmektir ve bunu da geliştirdik. Önümüzdeki yaz, salon ve sahaların ne kadar yoğun olduğunu göreceksiniz” görüşlerinde bulundu.4 gün önce 5. Kitap Fuarının açıldığını hatırlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, fuarda ailelerin çocuklarıyla birlikte kitap seçmeye geldiğini ve bu duruma çok mutlu olduğunu söyledi. Başkan Başdeğirmen, “Böyle olursa bizim sırtımız yere gelmez” dedi.Başkan Başdeğirmen, “Bağımlılığa yakalandıktan sonra ‘bu çocuklarımızı ne yapacağız’ dediğimiz gençlerimiz var. Onları ne yapacağız diye düşünürken 2015 yılında UYUMDER ortaya çıktı. Oradaki gençlerimizi hayata kazandırdınız. Bizler her zaman sizlerin yanınızdayız. Hem şahsi hem de bulunduğum görevler olarak sizlerin yanında olmaya devam edeceğim. Bu hizmetin Türkiye’de başka örneği yok. Bunlar gönülle verilen hizmetler. UYUMDER’deki arkadaşlarımızın maddi menfaatleri yok. Bu yapıdaki insanlara da ihtiyacımız var ki, gençlerimize doğru yolu gösterebilelim. Sayın kaymakamımızın derneğe destek vermesi ve bu işe sahip çıkması da çok önemli. Sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.Isparta Belediyesi