Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural Muhtarları Ziyaret Etti

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, beraberinde oda başkanlarıyla birlikte Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi ve muhtarları ziyaret etti. Dernek Başkanı Büyükleblebi, Birlik Başkanı Tural'ın her zaman muhtarların yanında olduğunu belirtti.

Muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutlayan Başkan Tural, "Yurt dışındaki programlarım nedeniyle sizleri ziyaret edip Muhtarlar Gününüzü kutlamak bugüne nasip oldu. Demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık müessesesi, yerel demokrasinin en eski örneği, Devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliğidir. Muhtarlarımız mahalle ya da köyde Devletimizi temsil etmekte, halkımızla Devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Devletin temsilcisi olarak faaliyet gösteren bütün muhtarlarımızın, görevlerini sağduyu içerisinde ve samimi olarak gerçekleştirmeleri en büyük temennimizdir. Bunu sizlerin sayesinde ilimizde görüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Muhtarlarımız içinde esnaf olanlar da var. Bütün muhtarlarımızla birlikte çalışıyoruz. Yapılabilecek her konuda bugün de yarında sizlerle beraberiz. Bizleri kabul etmenizden dolayı teşekkür ederim. İnşallah önümüzdeki dönemde sizlerle birlikte çalışmak nasip olur. Görevlerinizde başarılar diliyorum" dedi.

KAPINIZ BİZLERE HER ZAMAN AÇIK

Başkan Tural'ın sadece Muhtarlar Gününde değil her zaman muhtarların yanında olduğunu söyleyen Dernek Başkanı Gökhan Büyükleblebi, "Ziyaretinizden çok memnun olduk. Bizlerin cenazesinde, düğününde her zaman yanımızdasınız. Mahallelerimizde yine okul servisi olsun, mahalle esnafının derdi olsun, muhtarlarımız sizi ne zaman arasa Allah razı olsun kapınız her zaman açık. Çözüm üreten bir başkan olarak başımızdasınız. Ben her zaman muhtarlarımızın yanında olduğunuz için sizlere teşekkür ederim" dedi.

Ziyaret karşılıklı fikir alışverişiyle son buldu. Başkan Ahmet Tural, muhtarlarla olan iş birliğini ve dayanışmayı sürdürme sözü verdi.