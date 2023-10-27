Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin 100. kuruluş yıl dönümünü coşku ve gurur içinde kutladığımız bu özel günde, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Cumhuriyet Bayramı mesajını yayınladı. İşte Başkan Başdeğirmen'in mesajı:

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını coşku ve gurur içinde kutlarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesiyle başlayan bu onurlu yolculuk, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin bir ifadesidir.

Bu büyük zaferin ardından, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş, ülkemiz çağdaş bir cumhuriyet olarak yeniden inşa edilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 yıl önce başlattığı modernleşme hareketi, tüm dünyanın takdirini kazanmış, Türkiye'yi örnek bir cumhuriyet haline getirmiştir.

Sevgili Ata'mızın en büyük eseri olarak nitelendirdiği Cumhuriyet'i korumak ve daha da büyütmek, açtığı yolda yürümek, onun gösterdiği hedeflere ulaşmak, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerini sürdürmek ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmaya devam ediyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu hedeflere ulaşma yolunda büyük bir ilham kaynağıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm hemşehrilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını coşkuyla selamlıyorum.

Şükrü BaşdeğirmenIsparta Belediye Başkanı

Başkan Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet'in kurucu değerlerini bir kez daha anarak, Cumhuriyet coşkusunu paylaşıyor. Bu özel günde, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına coşku dolu bir Cumhuriyet Bayramı kutlamaları diliyor.