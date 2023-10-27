Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) İş Yerlerine Türk Bayrağı Dağıttı

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik ve ekibi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlamak amacıyla tüm iş yerlerine Türk bayrağı dağıttı.ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Başkan Yardımcıları Şakir Uygun, Hüseyin Dede, Meclis Başkanvekili Akif Aslan, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Dilek Özdemir; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında şehir merkezindeki iş yerlerine Türk bayrağı dağıttı.Başkan Metin Çelik, Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlama arzularını dile getirerek, bayrağın 100. yılda coşkuyla dalgalanmasını istediklerini belirtti. Üyelerden ve halktan, bayrağı hem evlerine hem de iş yerlerine asmalarını rica ederek, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarına minnet ve şükranlarını iletti. Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularla kutladı.