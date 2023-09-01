Eğirdir 2. Elma Hasat Festivali Heyecanı 2-3 Eylül'de Başlıyor

Eğirdir, 2-3 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleşecek olan 2. Elma Hasat Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Festivalin renkli programı, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.

Festival programı Cumartesi günü saat 16.30'da, Babasultan kavşağından kortej yürüyüşü ile başlayacak. Ardından Kale Meydanı'nda gerçekleşecek olan etkinliklerle devam edecek. Program içeriğinde Mevlid-i Şerif okunması, açılış konuşmaları, stantların gezilmesi, keyifli tekne gezisi ve akşam saatlerinde Türk Sanat Müziği konseri gibi birbirinden özel etkinlikler bulunuyor.

Eğirdir 2. Elma Hasat Festivali, bölgenin doğal güzellikleri ve zengin kültürel mirası ile bir araya gelerek katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Bu heyecan dolu etkinliğe katılarak, Eğirdir'in büyüleyici atmosferinde keyifli anlar yaşayabilirsiniz.