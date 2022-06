Isparta Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü bu yazın da okulların kapanmasıyla birlikte çeşitli yaş gruplarına yönelik ücretsiz futbol, basketbol, güreş, bocce, step, aerobik ve pilates kursları düzenliyor. Kurs başvuruları basketbol için 30 Haziran’da diğer kurslar için ise 8 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek.Müracaatlar bizzat belediyenin Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğüne yapılabilecek. Ayrıca kurslarla ilgili bilgi almak isteyenler belediyenin 0246 211 60 63 nolu telefonunu arayabilecek.Isparta Belediyesi yaz spor kursları ilk olarak 1 Temmuz-2 Eylül 2022 tarihleri arasında basketbol kursuyla başlayacak. Kurs, hafta içi her gün 7-17 yaş grubu arasında 6 ayrı kategoride düzenlenecek.Yine hafta içi her gün düzenlenecek olan futbol kursları 8-9, 10-11, 12-13 yaş gruplarına yönelik gerçekleştirilecek. Futbol kursu 18 Temmuz-16 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek.Yaz spor kursları kapsamında 18 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında hafta içi her gün 8-15 yaş grubunda güreş kursu düzenlenecek.18 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında hafta içi her gün 10 yaş ve üzeri yaş grubuna yönelik bocce ile yine aynı tarihte başlayacak olan step, aerobik ve pilates kursları verilecek.