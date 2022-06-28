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Isparta Belediyesinden rekor promosyon ihalesi

Isparta Belediyesinden rekor promosyon ihalesi
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Isparta Belediyesinden rekor promosyon ihalesi
Isparta Belediyesi çalışanlarını kapsayan maaş promosyon ihalesi yapıldı. Rekor olarak gerçekleşen ihale 3 yıllığına verilirken, her bir çalışan 17.120 TL banka promosyonu alacak. Başkan Başdeğirmen, “Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun” dedi.
 
Isparta Belediyesinde çalışan memur, daimi işçi ve şirket işçileri olmak üzere toplam 1882 personeli kapsayan aylık maaşlarının ödeneceği bankanın belirlenmesi amacıyla promosyon ihalesi düzenlendi.
Belediye Meclisi Salonunda şeffaf, eşitlik ve rekabeti sağlayacak şekilde 8.000 TL bedelle çıkılan ve Ağustos ayı maaşlarıyla yeni bankanın belirlendiği ihaleye 8 banka katıldı.
Yaklaşık 3 saat süren promosyon ihalesinin son bölümünde iki banka kaldı.  Bankalar tekliflerini açık artırma usulüyle vermeye devam etti. Çetin süren pazarlıkların ardından kamu personelinin maaş ve ücretlerinin bankalar vasıtasıyla ödenmesine yönelik genelge gereğince 3 yıllık yapılan maaş anlaşması Akbank’ta kaldı. Her bir personel 17.120 TL alacak. Personelin promosyon bedelleri 22 Ağustos 2022 tarihi itibariyle hesaplarına yatmış olacak.
Her fırsatta mesai arkadaşlarının yanında olan ve emeklerinin alın teri kurumadan ödenmesini sağlayan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 3 yıl süreli ve çalışanları kapsayan maaş promosyon ihalesini Akbank’ın kazandığını söyledi. Yeni dönem promosyon ihalesine tüm bankaların davet edildiğini kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Açık artırma usulüyle yapılan ihalede Akbank her bir çalışanımıza 17.120 TL teklif ederek, ihaleyi aldı. Ağustos ayından itibaren personelimiz maaşlarını Akbank’tan alacak. 22 Ağustos 2022 tarihinde de 17.120 liralık promosyon ödemesi tüm personelimizin hesabına nakit olarak yatırılacaktır.  Arkadaşlarımızın sabahtan beri yapmış oldukları uzun süreli ihale sonucunda bu rakamın ortaya çıkmasında belediye başkanı olarak ben de son derece memnun oldum. Arkadaşlarımız güle güle harcasınlar, hayırlı işlerde kullansınlar. Akbank Şube Müdürü İbrahim Bey ve değerli personeli ile ihaleye katılan tüm bankalarımıza çok teşekkür ediyorum. Personelimizin bu işten istifade edebilmesi için mümkün olduğu derecede yardımcı oldular. Önceki maaşlarımızı yatırdığımız Vakıfbank Şube Müdürümüz Bayram Bey ve personeline bugüne kadar vermiş oldukları desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.
 
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