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"Isparta Valisi, Sosyal Güvenlik Haftası Dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Heyetini Kabul Etti

"Isparta Valisi, Sosyal Güvenlik Haftası Dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Heyetini Kabul Etti
ISPARTA
G.Tarihi: 16.05.2023 13:10
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Isparta Valisi Aydın Baruş, Sosyal Güvenlik Haftası Dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü ve Heyetini Kabul Etti
Isparta Valisi Aydın Baruş, Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Hüseyin Karagöz ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Baruş, Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının Sosyal Güvenlik Haftasını tebrik ederek, çalışmalarında kolaylık ve başarılar diledi.
Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Karagöz ise hafta boyunca düzenlenen etkinlikler ve kurum çalışmaları hakkında Vali Baruş'a bilgiler verdi. Vali Baruş, kurumun önemli rolünü vurgulayarak, sosyal güvenlik hizmetlerinin sağlanması ve vatandaşların güvence altına alınması için gösterilen gayretlerden dolayı teşekkür etti.
Vali Baruş, "Sosyal Güvenlik Haftası, sosyal güvenlik kurumlarının önemini vurgulamak ve çalışanlarına olan takdirimizi ifade etmek için önemli bir fırsattır. Bu vesileyle, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun çalışanlarına özverili çalışmaları için teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.
Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde yapılan ziyaretler ve sunulan bilgiler, sosyal güvenlik konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu, vatandaşların haklarının korunması ve sosyal güvenlik sistemine erişimin kolaylaştırılması konusunda önemli bir rol oynamaktadır.
Bu ziyaret, Vali Baruş'un sosyal güvenlik konusundaki hassasiyetini ve kurum çalışanlarına olan destek ve takdirini göstermektedir. Sosyal Güvenlik Haftası'nın amacıyla uyumlu bir şekilde, Isparta Valisi'nin bu kabulü, kurum çalışanlarına motivasyon sağlamak ve toplumda sosyal güvenlik bilincini artırmak adına önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.
 
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