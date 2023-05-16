Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin müzik, duygusal zeka, kişisel gelişim, hayal gücü, odaklanma, el becerisi, nefes kontrolü ve terapi gibi alanlardaki gelişimlerini desteklemek amacıyla Isparta Eğitimin Niteliğini Geliştirme Projesi (ENGEP) kapsamında müzik atölyeleri kurmaya devam ediyor.Müzik, öğrencilerin kişisel gelişimi ve sosyalleşmesinde önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Isparta İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, her öğrencinin müzik yeteneğinin farklı olduğunu vurguladı. Baydur, "Çocuklar hayata ilk adımlarını attıklarında seslerle tanışır. Küçük yaşlardan itibaren ritmi ve sesi algılayabilirler. Öğrencilerimizin her alanda gelişim kaydetmeleri için önemli adımlar atıyoruz. Müzik atölyelerimizden çok değerli müzisyenler ve müzikseverler çıkacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü ENGEP projesi çerçevesinde açılan müzik atölyeleri, öğrencilere müzikle ilgili beceriler kazandırmanın yanı sıra duygusal zekâlarını geliştirmelerine, hayal güçlerini kullanmalarına ve odaklanma yeteneklerini artırmalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Ayrıca el becerisi, nefes kontrolü ve terapi gibi alanlarda da öğrencilerin gelişimini desteklemeyi amaçlayan atölyeler, sosyal hedeflerine yönelik olarak planlanmış durumda.Öğrencilerin katılım gösterebileceği müzik atölyeleri, farklı enstrümanları öğrenme, vokal yeteneklerini geliştirme, ritim çalışmaları yapma gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak. Bu atölyeler sayesinde öğrenciler, müzikle doğrudan etkileşime geçerek kendilerini ifade etme imkanı bulacak ve yeteneklerini keşfetme fırsatı yakalayacak.Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü, ENGEP projesi kapsamında müzik atölyelerinin yanı sıra diğer sanatsal etkinliklere de önem vererek öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmalarına ve kendilerini geliştirmelerine destek olmayı sürdürecektir. Bu tür projelerin uygulanmasıyla Isparta'da sanatsal ve kültürel bir atmosferin oluşması hedeflenmektedir. Öğrencilerin müzikle olan bağlarını güçlendirerek müzikal yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine olanak sağlayan bu atölyeler, öğrencilerin özgüvenlerini artırarak kendilerini ifade etme becerilerini desteklemeyi amaçlamaktadır.Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü müzik atölyeleri projesi, öğrencilere sanatsal bir ortam sunarak onların sanatla iç içe büyümelerini ve yaşamlarının bir parçası haline getirmelerini hedeflemektedir. Müziğin, öğrencilerin disiplin, işbirliği, duygusal ifade ve yaratıcılık gibi önemli becerilerini geliştirmeye yardımcı olduğu bilinmektedir. Bu atölyeler sayesinde öğrenciler, bir enstrüman çalmayı öğrenerek müziğin dilini keşfedebilir, koro çalışmalarıyla birlikte harmoni ve uyum becerilerini geliştirebilir ve grup performanslarıyla sahne deneyimi kazanabilirler.Isparta İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, projenin başarılı bir şekilde ilerlediğini belirterek, öğrencilerin müzik atölyelerindeki faaliyetlere büyük ilgi gösterdiklerini ifade etti. Baydur, "Müziğin eğitimdeki önemini ve öğrencilerimizin bu alanda yeteneklerini ortaya çıkarabileceklerini biliyoruz. Müzik atölyelerimiz, öğrencilerimize sanatsal deneyimler sunarak onların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bu projenin ilerleyen dönemlerde daha da genişleyerek daha fazla öğrenciye ulaşmasını hedefliyoruz." şeklinde konuştu.Isparta'da okullardaki müzik atölyeleri sayesinde öğrencilerin müzikle iç içe olmaları, sanatsal becerilerini geliştirmeleri ve müziğin yaşamlarında önemli bir yere sahip olmasını sağlamak hedeflenmektedir. Bu atölyeler, Isparta'daki eğitim sisteminin niteliğini yükseltmeyi ve öğrencilerin çok yönlü bir eğitim alarak kendilerini geliştirmelerini sağlamayı amaçlayan ENGEP projesinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü, müzik atölyeleri gibi sanatsal faaliyetlere destek vermeye devam ederek öğrencilerin sanatla iç içe olmalarını teşvik etmeye devam edecektir. ENGEP projesi kapsamında kurulan müzik atölyeleri, Isparta'da öğrencilerin müzikal yeteneklerini keşfetmelerini sağlarken aynı zamanda onlara sanatsal bir deneyim sunmaktadır.Müzik atölyelerinde öğrenciler, çeşitli enstrümanları öğrenme fırsatı bulacak ve müzikal becerilerini geliştireceklerdir. Aynı zamanda vokal çalışmalarıyla seslerini kullanma ve ifade etme becerilerini artıracaklardır. Ritim çalışmaları sayesinde öğrenciler, koordinasyon ve odaklanma yeteneklerini güçlendirecek ve grup çalışmalarıyla işbirliği becerilerini geliştireceklerdir. Müzik atölyeleri, öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkararak hayal güçlerini kullanmalarını sağlayacak ve duygusal zekalarını geliştirmelerine katkıda bulunacaktır.Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü, müzik atölyeleri aracılığıyla öğrencilerin müziğe olan ilgilerini ve yeteneklerini destekleyerek, onları müzikle iç içe büyüyen bireyler haline getirmeyi hedeflemektedir. Bu atölyeler, öğrencilerin sanatsal ve kültürel açıdan zengin bir ortamda yetişmelerini sağlayacak ve onlara ilham veren, kendilerini ifade etme imkanı sunan bir platform sunacaktır.Isparta İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, müzik atölyelerinin öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacağına inandığını vurgulayarak, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine ve kendilerini sanatsal yönleriyle ifade etmelerine olanak sağlayacaklarını belirtti. Baydur, "Müzik atölyelerimiz sayesinde öğrencilerimizin müzikle olan bağlarını güçlendiriyor, yaratıcılıklarını ortaya çıkarıyor ve özgüvenlerini artırıyoruz. Amacımız, müzik atölyelerimizden yetişecek değerli müzisyenlere ve müzikseverlere katkı sağlamak ve öğrencilerimizin sanatsal yönden gelişimlerini desteklemektir." şeklinde konuştu.Isparta'da okulların müzik atölyelerine kavuşması, öğrencilerin sanatla iç içe bir eğitim deneyimi yaşamalarını sağlayacak ve müzik alanında yeteneklerini keşfetmelerine olanak tanıyacaktır. Bu girişim, Isparta'daki eğitim sisteminin çeşitliliğini ve zenginliğini artırmayı hedeflemektedir. Öğrenciler, müzik atölyeleri aracılığıyla sanatsal yeteneklerini geliştirirken aynı zamanda kendilerini ifade etme ve özgün bir şekilde düşüncelerini aktarma fırsatı bulacaklardır.Müzik atölyeleri, öğrencilerin sadece müzikle değil, aynı zamanda duygusal zeka, kişisel gelişim, hayal gücü, odaklanma, el becerisi ve nefes kontrolü gibi alanlarda da ilerlemelerini sağlayacaktır. Bu atölyeler, öğrencilerin bir enstrüman çalma becerilerini keşfetmelerine olanak tanıyacak ve müzikal anlamda kendilerini geliştirmelerini destekleyecektir. Ayrıca grup çalışmaları ve performanslar sayesinde öğrenciler, işbirliği ve sahne deneyimi kazanacaklar ve özgüvenlerini artıracaklardır.Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün müzik atölyeleri projesi, öğrencilere sağladığı bu sanatsal deneyimlerle onların hayatlarına değer katmayı amaçlamaktadır. Müzik, insanların duygularını ifade etme ve kendini ifade etme yoludur. Bu nedenle, öğrencilerin müzikle tanışmaları ve müzikal yeteneklerini keşfetmeleri, onların duygusal gelişimlerine ve sosyal becerilerine olumlu katkı sağlayacaktır.