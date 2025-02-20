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Isparta Belediyesi’nden Yaşlı ve Engellilere Çamaşır Yıkama Hizmeti: Yeni Sosyal Destek Modeli

Isparta Belediyesi’nden Yaşlı ve Engellilere Çamaşır Yıkama Hizmeti: Yeni Sosyal Destek Modeli
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Isparta Belediyesi’nden Yaşlı ve Engellilere Çamaşır Yıkama Hizmeti: Yeni Sosyal Destek Modeli

Isparta Belediyesi, yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı vatandaşlara yönelik sosyal destek çalışmalarını genişletmeye devam ediyor. Daha önce Gül Kokulu Çınarlar Vefa Konağı Yaşlı Destek Merkezi (YADES) ile 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik psiko-sosyal destek hizmetleri sunan belediye, şimdi de çamaşır yıkama, kurutma, ütüleme ve paketleme hizmeti ile evde bakım alanındaki hizmetlerini çeşitlendiriyor.

Ancak, bu hizmetin kapsamı, sürdürülebilirliği ve kaç kişiye ulaşacağı konusunda net veriler henüz paylaşılmış değil. Projenin uzun vadede ne kadar etkin olacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşların bu hizmete erişiminin nasıl sağlanacağı önemli sorular arasında yer alıyor.

YADES 2024 Gül Kokulu Evler Projesi Başladı

Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından 2024 yılının Aralık ayında hayata geçirilen YADES 2024 Gül Kokulu Evler projesi kapsamında, yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı hastaların çamaşırları evlerinden alınıyor, merkezde hijyenik koşullarda yıkanıp ütüleniyor ve paketlenerek geri teslim ediliyor. Ayrıca, bu vatandaşların ev temizliği de belediye ekipleri tarafından düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, göreve geldiği günden bu yana yaşlı ve engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak adına birçok sosyal destek projesi geliştirdiklerini belirtiyor. Ancak, bu projelerin uzun vadede sürdürülebilir olması ve daha fazla vatandaşa ulaşması için altyapı ve bütçe planlamasının ne şekilde yapıldığı konusu soru işareti oluşturuyor.

Sağlık İşleri Müdürlüğü Hizmetlerini Genişletiyor

Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Ender Güven, 2025 yılı itibarıyla bu tür hizmetlerin kapsamının genişletildiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

“Başkanımızın talimatları doğrultusunda, 2024 yılında bin metrekarelik kapalı alanımıza taşındık. Evde sağlık, öz bakım, hasta nakil, fizik tedavi ve rehabilitasyon gibi hizmetlerimize çamaşırhane ve ev temizliğini de ekledik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na sunduğumuz proje 2024 yılı sonunda onaylandı ve 2025 yılı Ocak ayında uygulamaya başladık. Muhtarlarımızla koordineli çalışarak, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı belirliyor ve talep edenlerin çamaşırlarını evlerinden alıp temiz bir şekilde geri götürüyoruz.”

Bu açıklamalar, hizmetin belli bir sistem içinde yürütüldüğünü gösterse de, hizmetten kimlerin, hangi kriterlere göre yararlanabileceği konusunda daha fazla bilgilendirme yapılması gerektiğini ortaya koyuyor.

Vatandaşlar Memnun Ama Erişim Konusunda Soru İşaretleri Var

Hizmetten yararlanan vatandaşlar, bu yeni uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Görme engelli 66 yaşındaki İsmet Aracı, hizmeti “ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım” sözleriyle değerlendirirken, 68 yaşındaki İbrahim Mercan ise eşi vefat ettikten sonra yalnız yaşadığını ve YADES’in sağladığı destekler sayesinde sosyal hayata daha fazla katılım sağladığını belirtiyor.

Ancak, hizmetin tüm yaşlı ve engelli bireylere eşit şekilde ulaşıp ulaşamayacağı, başvuru sürecinin nasıl işlediği ve ihtiyaç sahiplerinin nasıl belirlendiği gibi detaylar kamuoyuna daha açık bir şekilde sunulmalı.

Isparta Belediyesi’nin hayata geçirdiği YADES 2024 Gül Kokulu Evler projesi, yaşlı ve engelli bireylere yönelik önemli bir sosyal destek girişimi olarak dikkat çekiyor. Ancak, bu hizmetin ne kadar sürdürülebilir olduğu, bütçe ve personel yeterliliği ile ne kadar geniş kitlelere ulaşabileceği gibi konular netleşmeli.

Eğer hizmet yalnızca belirli bölgelerde veya sınırlı sayıda kişiye sunulacaksa, bunun yerine daha geniş ve erişilebilir bir bakım modeli geliştirilmesi gerektiği de unutulmamalı. Belediyenin, bu projeyi uzun vadede sürdürebilmesi için hem kamuoyuna şeffaf bilgiler sunması hem de geri bildirim mekanizmasını güçlendirmesi önem taşıyor.

 

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