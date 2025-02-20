Isparta'da Kaybolan Meslekler Yeniden Hayat Bulacak mı?

Isparta Belediyesi’nden Yeni Turizm Hamlesi: Anadolu’dakiler Çarşısı Protokolü İmzalandı

Isparta Belediyesi, yerel zanaatkarları ve kadın kooperatiflerini desteklemek amacıyla “Anadolu’dakiler Çarşısı: Isparta Zanaat ve Kooperatif Ürünleri Deneyim Merkezi” projesini hayata geçiriyor. Prof. Dr. Turhan Yazgan Etnografya Halı ve Kilim Müzesi ek binasında uygulanacak projeyle, geleneksel zanaatlar yeniden canlandırılacak ve bölge turizmine katkı sunulacak.

Yerel Ekonomiye Katkı Amaçlanıyor

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ile iş birliği içinde yürütülecek proje için, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler arasında bir protokol imzalandı. Ancak Isparta’nın turizm potansiyelini artırma hedefiyle hayata geçirilen bu projede, uzun vadeli sürdürülebilirlik ve etkin tanıtım konusunda atılacak adımlar henüz netleşmiş değil.

Proje kapsamında, halı, ahşap, deri, keçe işleme ve mozaik tablo yapımı gibi el sanatlarının tanıtıldığı atölyeler kurulacak. Başkan Başdeğirmen, yaptığı açıklamada “Şehrimizi güzel bir turizm bölgesi haline getiriyoruz” ifadesini kullansa da, bu tür projelerin sadece yerel halkın değil, dışarıdan gelen turistlerin ilgisini çekmesi için daha geniş çaplı bir pazarlama stratejisine ihtiyaç duyulduğu da bir gerçek.

Kaybolan Meslekler Yeniden Hayat Bulacak mı?

Başkan Başdeğirmen, özellikle halıcılığın yeniden canlandırılmasına vurgu yaparak, 30 yıl aradan sonra Isparta'da kirkit seslerinin yeniden duyulmaya başlandığını söyledi. Ancak, halıcılık ve diğer geleneksel el sanatlarının tekrar popüler hale gelebilmesi için sadece atölye açmak yeterli mi? Bugüne kadar yapılan benzer projelerin uzun vadede sürdürülebilir olmaması, bu tür girişimlerin geleceği hakkında soru işaretleri yaratıyor.

BAKA’dan Destek Ama Yeterli mi?

BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler ise “Bu merkez, halıcılığı bizden sonraki nesillere aktarmak ve bu ürünleri katma değerli hale getirmek için önemli” diyerek projenin geleceğine dair olumlu bir tablo çizdi. Ancak, üretim sürecinin yanı sıra, bu ürünlerin pazarlanması ve uluslararası platformlarda tanıtılması konusunda henüz somut bir yol haritası belirlenmiş değil.

Isparta Turizmi Gerçekten Canlanıyor mu?

Son yıllarda Aya Baniya Kilisesi’ndeki Kokuhane çalışmaları, halıcılığın teşvik edilmesi ve yerel festivallerin artması, Isparta’nın turistik cazibesini artırmak için önemli adımlar. Ancak, şehir merkezindeki mevcut turizm altyapısının güçlendirilmesi, konaklama ve ulaşım olanaklarının iyileştirilmesi gibi konuların da göz ardı edilmemesi gerekiyor.

Başkan Başdeğirmen, “Dışarıdan gelen misafirler artık ‘Isparta’da nereyi gezeceğiz?’ diye sormuyor” diyerek turizm alanında büyük gelişmeler yaşandığını belirtti. Ancak, Isparta'nın halen gül turizmi ve lavanta bahçeleri dışında güçlü bir turistik marka yaratma konusunda eksiklikleri olduğu da göz ardı edilmemeli.



Anadolu’dakiler Çarşısı projesi, Isparta’nın geleneksel sanatlarını ve zanaatlarını yaşatma adına önemli bir girişim. Ancak, sürdürülebilir bir turizm potansiyeli yaratmak için daha geniş çaplı ve stratejik planlamalara ihtiyaç duyuluyor. Özellikle, bu ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarda nasıl yer bulacağı, projenin uzun vadeli başarısını belirleyen en önemli faktörlerden biri olacak.