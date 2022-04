Bayram alışverişini

esnafımızdan yapalım

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, Ramazan Bayramını kutlayarak, halkı Ramazan Bayramı alışverişlerini, bildiğimiz, kendi esnafımızdan yapmaya davet etti

Sevgiyi, hoşgörüyü, birlik ve beraberlik gibi pek çok güzelliği içerisinde barındıran mübarek ramazan ayını uğurlarken, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının yoğunlaşmasına vesile olan bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Birlik Başkanı Ahmet Tural, “ İki yılı aşkın süredir devam eden Covid-19 pandemisinin etkisinin iyice azaldığı bir dönemde Ramazan Bayramı’nı kutluyor olmak sevincimizi daha da artırmaktadır. Herkesin sevdikleriyle görüştüğü, küslerin barıştığı bu bayramın ve tüm bayramların hep bir öncekinden daha güzel, esnaf için hep bir öncekinden daha bereketli ve bol kazançlı geçmesini diliyorum. Ispartalı hemşerilerimizin, değerli esnaf sanatkârımızın ve İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi. Bakan Tural Esnaf Odaları Birliğinde bayramlaşma programının bayramın ilk günü saat 10-12 arasında gerçekleştirileceğini belirterek, “Tüm hemşehrilerimizi bayramlaşmaya bekliyoruz” dedi.



ESNAFIMIZ BU BAYRAMDAN UMUTLU

Ramazan Bayramı öncesi piyasalarda hareketlilik başladığını kaydeden Başkan Tural “Pandemi döneminde esnafımız çok zor günler geçirdi. Dükkanlarını açamadıkları dönemler yaşadı. Bu yıl pandemiden kurtulmaya az bir zaman kaldığı için daha hareketli bir bayram bekliyoruz. Bu anlamda Ramazan Bayramı öncesi alışverişlerinizi bildiğiniz tanıdığınız esnaftan yapmaya davet ediyoruz. Esnafın en çok yüzünün güldüğü dönemler, özel günler ve bayramlardır. Bu bayram da alışveriş hareketliliği çarşı pazarlarda başlamış durumda. Esnafımız bu bayramdan umutlu. Esnaftan yapılacak her bir alışveriş gerçekten çok kıymetli. Bu alışverişler sayesinde esnafımız da bayramı ailesiyle birlikte sıkıntısız bir şekilde geçirecektir. Unutmayalım ki esnaf, kent ekonomisinin can damarı. Bunun farkında olalım ve Ramazan Bayramı alışverişlerimizi mahallemizin emektarı, dostumuz, akrabamız olan kendi esnafımızdan yapalım. Vatandaşımız, alışverişlerin yoğun olduğu bu dönemde; bayram hediyesinden alışverişine, dondurmasından baklavasına üç kuruş ucuz olsun diye ve ev yapımı doğal ürün diye merdiven altı ürün satanları değil bildiği ve güvendiği esnafı tercih etsin. Piyasada fiyat dengesizliği yaşansa da esnafımızda her bütçeye uygun ürün var. Yerel esnafımızdan alışveriş yaparak hem esnafımız kazansın hem Isparta kazansın” diye konuştu.