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Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivali Renkli Görüntülerle Başladı

Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivali Renkli Görüntülerle Başladı
ISPARTA
G.Tarihi: 03.06.2022 20:45
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Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivali Renkli Görüntülerle Başladı
Türkiye’nin gül bahçesi Isparta’da 2022 yılı gül hasat sezonu uluslararası düzeyde organize edilen festivalle kutlanıyor. 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda açılışı yapılan Uluslararası Isparta Gül Festivali, Vali Aydın Baruş ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ’in Atatürk Anıtı’na çelek sunmasıyla başladı.
Festivalin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Başdeğirmen gülün Isparta için önemine değinerek festivale katılan tüm konuklara teşekkür etti. Başdeğirmen “Festivalimize katılan sanatçılarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımıza ‘Isparta’da şimdi gül zamanı’ diyor, Uluslararası Gül Festivalinin güzellikler getirmesini diliyorum” dedi.
Konuşmasına gülün bir medeniyet simgesi olduğunu söyleyerek başlayan Vali Baruş, “Gül sevgili peygamberimizin oluşturduğu sevgi ve kardeşlik medeniyetinin adıdır. Gülün güzelliği ifade eden çiçekler arasında ayrı bir yeri var. Aşıklar ve şairler Peygamber Efendimizi gül ile bütünleştirir ve bu isimle överler. Mehmet Akif Asr-ı Saadet‘i gül mevsimi olarak değerlendirir. Bir Şair Bu Medeniyetin insanını ve dünyasını şöyle tasvir eder: Gül alırlar, gül satarlar/Gülden terazi tutarlar/Gülü gül ile tartarlar/Çarşı pazarı güldür, gül, Gülden değirmeni döner/Onun ile gül öğünür/Akar suyu, döner çarkı/Bendi pınarı güldür, gül. gül çiçeklerin en güzelidir. Gülün her rengi duygu dünyasının değişik manalarına işaret eder. Beyaz gül temizliği ve masumiyetin simgesidir, kırmızı gül aşkı-sevgiyi anlatır, pembe gül gönlünü vermenin ifadesidir, sarı gül bağlılığın ve minnetin açıklamasıdır. Gül tazeliktir-yeniden canlanmadır, gül zarafettir, gül nezakettir. Gül güzel hislerin tercümanıdır. Kısacası gül hayatın her yönüyle güzelliklerinin özetidir. Gülün bu özelliklerini veciz olarak anlatır Pir Sultan Abdal: “Cem-i çiçeklerin hası, Ağ gül ile kırmızı gül. Deli gönül eğlencesi, Ağ gül ile kırmızı gül. Talip olmak pirindendir, renk almak gülündendir. Muhammed’in terindendir, Ağ gül ile kırmızı gül. Gül Hayatın Her Anında bizimledir. Rengini, kokusunu, tadını her zaman hissettirir bizlere. Gül müjdeleyicisidir hayatımıza dair her güzelliğin Sezai Karakoç Merhumun mısraları ne güzel anlatır bu müjdeleri Dicle’yle Fırat arasında/Bir eski şehir cennet titremesi/Sarı güller çevirmiş dört yanını/Yabancı bir şehir gibi/Kırmızı güller yerli/Kuzuların doğması nasıl beklenirse o ülkede/Güllerin açması da öyle beklenir gün doğmadan önce/Bahar yağmurları böyle güllere gebe/İner gökyüzünden bahçelere/Nişanlarda gül şerbeti içilir/Hastalara gül şurubundan ilâç/Gül bir yeni yıl gibi/Yetişir evlere muştu gibi/Hızır fısıltısı say onu/Baharın salavatı güller/Yeryüzüne gelerek sabahları/Yataklara dökülerek/Aşk ezanını okurlar gençlere. Isparta’da gülle başlanır söze, gül Denilince Isparta gelir akla, Isparta denilince gül gelir akla, Isparta güllerin şehridir, her yerinde gül kokusunun teneffüs edildiği şehirdir Isparta, gülün rengi Isparta’nın rengini yansıtır. Gülün Estetiği Isparta’nın güzel hasletlerini ifade eder. Gül Isparta için vazgeçilmezdir, gülün güzelliğini sadece kendisi yaşamaz Isparta insanı, Dünyanın dört bir tarafına yayar onun kokusunu, Türkiye’de gül üretim alanlarının % 80’i Isparta’dadır. Türkiye’nin gül üretiminin % 85’ini Isparta gerçekleştirir. Gül’ün güzelliğini görmek isteyen, kokusunu duymak isteyen herkesi çağırır Isparta. Ülkemizin ve dünyanın dört bir tarafından ziyaretçi alır şehrimiz. Gül bu manada Isparta ekonomisi için büyük bir güç sağlar. Değerli Misafirler, bir çiçekle bu kadar bütünleşen başka bir şehir yok dünyada. Gülün şehrimize kazandırdığı bu güzellikleri, bu değeri muhafaza etmek, bu kıymeti daha da artırmak için Ispartalılar olarak gayretimizi artıracağız. Gülün Vatanı olan Isparta’mızı dünyaya tanıtmak için düzenlenen Gül Festivali’nin şehrimiz için önemi büyüktür. Isparta Gül Festivali kapsamındaki etkinliklere tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz. Her etkinlik insanla mana kazanır. Bu etkinliklere ne kadar fazla katılım olursa şehrimizin İsmi o kadar duyulacaktır. Gül Festivali’nin düzenlenmesinde emeği geçen herkese, Başta Isparta Belediye Başkanımız olmak üzere Belediye Personelimize, tüm kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarımıza, iş insanlarına ve firmalarımıza çok teşekkür ediyorum. Her Günümüz gülle dolu olsun, gülün güzellikleri hayatımızın düsturu olsun. Katılımlarınız münasebetiyle sizlere teşekkür ediyor, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.
Vali Baruş ardından eşi Nagihan Baruş ile birlikte alanda kurulan el sanatları stantlarını gezdi, ortaya çıkarılan eserleri dikkatle inceleyerek usta öğreticilerden bilgiler aldılar. Vali Baruş, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Ebru Sanatı standında sanatçının yaptığı Isparta gülünü kağıda aldı. Vali Baruş ve eşi, tüm sanatçıları tebrik ederek alandan ayrıldı.
Buradan festival kortejine katılan Vali Baruş ve eşi Isparta Belediyesi önünden Isparta Valiliği’ne kadar süren yürüyüşe katıldı. Yürüyüşte vatandaşların üzerlerine litrelerce gül suyu sıkıldı, kilolarca gül yaprağı atıldı.
Yürüyüşün ardından Vali Baruş ve Başkan Başdeğirmen festivale katılan ekiplerin tören geçişini izleyerek katılımcıları selamladılar. Festivale bir çok ilden ve ülkeden misafir katılıyor.
 

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