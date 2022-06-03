Bugün başlayan Isparta Uluslararası Gül Festivali kapsamında Isparta Belediyesi Kültür Merkezi ve Meydan AVM’de bir birinden güzel ve anlamlı bir çok sanat etkinliği de düzenleniyor.Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş festival kapsamında Meydan AVM önünde çocuklara yönelik olarak açılan etkinlik stantlarını gezerek yapılan çalışmaları incelediler.Ardından Isparta Belediyesi Kültür Merkezine geçen Vali Baruş ve eşi Nagihan Baruş burada Görsel Sanatlar Öğretmeni Dilek Tutar’ın, kanser tedavisi gören meslektaşı Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Betül Aslanbaş ile SMA tedavisi gören minik Merve’nin tedavilerine destek olmak amacıyla açtığı resim serginin açılışını yaparak sergiyi gezdi.Vali Baruş ve eşi Nagihan Baruş daha sonra, festival kapsamında sanat severlerle buluşan resim ve fotoğraf sergilerini gezerek sanatçılardan çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Vali Baruş tüm sanatçılara festivale verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.