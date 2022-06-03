ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİ BAŞLADI

GÜLLER DİYARINDA FESTİVAL COŞKUSU

3-5 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Gül Festivali başladı. Saat 14.00’da festival çelenginin Atatürk Anıtına sunulmasının ardından Belediye önü- 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanına kadar sürecek olan açılış korteji ile devam etti. Çocuklara yönelik atölye çalışmalarının yapıldığı festivalde, Fevzi Paşa İlkokulu Bahçesinde Yarışma ve spor etkinlikleri yapıldı. Belediye önünden başlayan korteje Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, dernek başkanları daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı