Genç Girişimcilere Vergi Düzenlemesi: İstisna Tutarı Yükseldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeni tebliğiyle, genç girişimcilere sağlanan gelir vergisi kazanç istisnası 230 bin TL'ye çıkarıldı. İlk defa gelir vergisi mükellefi olan ve 29 yaşını doldurmamış genç girişimciler bu istisnadan faydalanabilecek.

Daha önce, 75 bin TL olan muafiyet tutarı, 2024 yılı itibarıyla 230 bin TL'ye yükseltildi. Ayrıca, basit usule tabi olan genç girişimciler, gerçek usule geçtiklerinde de bu istisnadan yararlanmaya devam edebilecek.