En Çok Aldatan Meslekler Belli Oldu! Eşler Dikkat!

Yeni bir araştırma, her beş çalışandan birinin eşine sadık olmadığını ve iş yerinde yaşanan ilişkilerin oldukça yaygın olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya katılanların yüzde 85’i, ilişkilerinin iş ortamında başladığını belirtti. İş yerlerinin sosyal bir alan olarak çalışanlar arasında duygusal ve fiziksel yakınlıkların gelişmesine zemin hazırladığı gözlemlendi.

Meslek Gruplarına Göre Aldatma Oranları

Satış sektörü, yüzde 14,5 ile en çok aldatmanın yaşandığı alan olurken, eğitim sektörü yüzde 13,7 ile ikinci sırada yer aldı. Sağlık sektöründeki düzensiz çalışma saatleri ve stres de duygusal ve fiziksel ilişkilerin yaygın olduğu bir diğer grup olarak öne çıktı.

En Çok Aldatan Meslekler:

Satış Öğretmenler ve akademisyenler Sağlık çalışanları Taşımacılık ve lojistik Etkinlik yönetimi Mühendislik ve imalat İnşaat Muhasebe, bankacılık ve finans Bilgi teknolojileri (IT) Silahlı kuvvetler

Araştırmaya katılanlar, iş yerindeki ilişkilerin genellikle sosyal etkinlikler sırasında başladığını ifade etti. Bu tür ilişkilerin ifşa edilmesi ise genellikle kısa mesajlar, banka dökümleri veya sağlık sorunları gibi yollarla oluyor.