Üzerlik otunun faydaları nelerdir? Peygamber Efendimizin (S.A.S) hadisinde adı geçiyor

ÜZERLİK OTU FAYDALARI

ÜZERLİK OTU KULLANIMI

ÜZERLİK OTU İLE İLGİLİ PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.S)’İN HADİS-İ ŞERİFİ

ÜZERLİK OTUNUN FİYATI

Üzerlik otu, antik çağlarda yaygın olarak kullanılan insanların hem bedensel hem de ruhsal sorunlarına şifa bulmak için başvurdukları bitkidir. Günümüzde dahi sıklıkla kullanılan üzerlik otu, başta solunum yolu rahatsızlıkları olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. İşte üzerlik otunun faydaları ve kullanımı...Üzerlik otu, çok eski çağlardan itibaren şifa kaynağı olarak kullanılan bir bitkidir. Anadolu topraklarında tarih boyunca yaygın olarak kullanılan üzerlik otu, mistik bir özelliğe sahip olmakla birlikte kişilerin ruhsal ve fiziksel rahatlamalarına yardımcı olmaktadır. Tıbbın bilimsel olarak gelişmediği çağlarda insanlar şifayı doğada bulmaya çalışmaktaydı. Üzerlik bitkisi de insanların dertlerine ve hastalıklarına cevap veren bir bitki olarak oldukça fazla kullanılmaktadır. Türkiye’de özellikle Orta Anadolu bölgesinde yetiştirilen üzerlik tohumu günümüzde de birçok hastalığa şifa olmaya devam etmektedir. Anadolu ve Balkanlarda nazardan korunmak için evlere astıkları ve tütsüsünü yaptıkları görülmektedir. Gelenekselleşmiş bir alışkanlık olan bu davranış batıl bir inanış olarak günümüze kadar ulaşmıştır.Üzerlik otu, halk arasında bilinen adıyla nazar otu, insanların bedensel ve ruhsal sağlığına iyi gelen şifa bitkisidir. Antik Mısır döneminde dahi kullanılan ot, tütsü olarak yakıldığında ortamdaki kötü enerjinin gitmesini sağladığına inanılmaktadır. Bu gelenek hala devam ederek üzerlik otunun günümüzde de tütsü olarak kullanıldığına rastlanmaktadır. Bunun dışında birçok yararı bulunan üzerlik otunun faydaları şöyledir:Metabolizmanın hızlanmasını sağlayarak, bağırsakların daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Bağırsaklarda bakteri ve kurt oluşumunu engellemektedir.Bahar aylarında yaşanan grip ve nezle gibi hastalıkların tedavi edilmesini sağlar. Boğaz ağrısı ve enfeksiyonunu iyileştirdiği gibi öksürüğün de geçmesine yardımcı olmaktadır.İdrar yollarında oluşan iltihap ve enfeksiyonların geçmesini sağlamaktadır.Kronik baş ağrısı çekenlerin ağrılarını dindirmeye yardımcı olur.Solunum yolu rahatsızlığı olan kişilerin nefeslerini açar, nefes darlığı ve burun tıkanıklıklarına iyi gelmektedir.Konsantrasyon güçlüğü ve dikkat dağınıklığı çekenlerin çayı ve tütsüsünü kullanmaları tavsiye edilmektedir.Balgam sökücüdür.Adet döngüsünün düzenlenmesini sağlamaktadır.Hormonların dengeli şekilde salgılanmasına yardımcı olur. Serotinin hormonunun salgılanmasını sağlayarak kişilerin daha sakinleştirir.Üzerlik tütsüsünün nazarı ve kötü enerjiyi gönderdiğine inanılmaktadır. Nazar ve kötü enerjiden korunmak için binlerce yıl öncesinde günümüze kadar hala kullanılmaktadır.İçerdiği bileşenlerle kişilerin muhtelif ağrılarını ve bununla birlikte diğer rahatsızlıklarına iyi gelen üzerlik otunun yaygın olarak çayı ve tütsüsü kullanılmaktadır. Her gün 1 fincan tüketilmesi tavsiye edilen çayın düzenli tüketilmesinde faydalarını kısa sürede görüleceği belirtilmektedir.Aktarlardan temin edilen üzerlik otunun 1 tutamını 1 fincan sıcak suya koyarak takribi 5 dakika demlenmesi beklenir. İçilebilecek sıcaklığa geldikten sonra içilmesi tavsiye edilir. Otu düzenli olarak tüketilmesine özen gösterirken otların tazeliğinden de emin olmak gerekmektedir.Üzerlik otlarını bir kabın içinde tutuşturduktan sonra evin içinde gezdirilerek evdeki kötü enerjinin temizleneceğine inanılmaktadır. Bu görüş, antik çağlardan itibaren farklı din ve kültürlerin yaptıkları geleneksel bir alışkanlıktır.keten tohumu, bal ve üzerlik otunun karıştırılmasıyla elde edilen macundan 1 tatlı kaşığı kadar tüketilmesi nefes darlığı çeken astım hastalarına iyi gelmektedir.Peygamber efendimiz üzerlik bitkisinin faydalarında istifade etmeyi nasihatlerken şu hadis-i şerifi buyurduğu rivayet edilmektedir: ‘Bu ilaç olarak kullanılan tohumdur, Hz. Peygamber’in hadisinde de adı ile geçen ot budur. Üzerlik otu denilir. Halk arasında tabir ederler.’ Der. Ebu Ubeyd de: ‘Hurf yani üzerlik otudur.’Aktarlardan kolaylıkla temin edilebilen üzerlik otunun takribi fiyatı ise 100 gr 10 TL olarak belirtilmektedir.