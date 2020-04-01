KÖRİ NASIL HAZIRLANIR?

Kimyon, sumak, biber, zerdeçal, karanfil, kişniş, kakule, zencefil, demirhindi, hint ceviz, acı kırmızı biber, köri yaprağı karıştırılarak elde edilir. Körinin hazırlanması için temel madde sumak, zerdeçal ve köri yaprağıdır. Köri yaprağı, köri ağaçlarından elde edilir. Aromatik bir koku ve tadı olan köri, aromalı bir tadı olur. Köri ağcı turunçgiller ailesine ait bir türdür. Bu yaprak limon ile dövülür. İçine sumak ve zerdeçal eklenir. İyice dövülerek bir kaba koyulur. Toz haline getirildikten sonra bir iki gün sonra kullanılır.

KÖRİNİN FAYDALARI NELERDİR?

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Köri içerdiği binbir çeşit baharat sayesinde eklem iltihaplarına iyi gelir. Bunun yanı sıra özellikle ileri yaşları tehdit eden alzheimer ve unutkanlık hastalıklarını önleyerek beyinin hafızasını güçlendirir.

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Hem zencefil hem de zerdeçal içeren bu baharat sindirim hastalıklarına birebir fayda sağlar. Mide duvarını güçlendiren köri, ülser ve reflü gibi hastalıklarını iyileştirir. Mide fonksiyonlarını artırır. Sindirim sistemini güçlendirerek hastalıkların yaşanmasını önler. Ancak güçlü besinlerin bir araya getirilerek hazırlanmasından dolayı tüketmeden önce bir danışmana başvurulması gerekir.

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Yapılan araştırmalarda körinin kanserli hücrelerin çoğalmasını engellediği tespit edilmiştir. Özellikle prostat ve meme kanseri gibi yaygın kanser hastalıklarının önüne geçer. Çok güçlü bir karışım olduğundan mutasyona meyilli hücrelerin sağlığını korur.

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En bilinen özelliği ise sigaranın neden olduğu tahribatı azaltmasıdır. İçerdiği krosin maddesi sayesinde akciğer ve boğazdaki zararlı toksinleri idrar yolu ile atar. Özellikle sigara kullananların tüketmesi tavsiye edilir.

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Eski çağlardan bu yana bu baharat karışımı karaciğerin yenilenmesi için kullanılan en etkili doğal ilaçtır. Kan oranını artırdığından vücudun fonksiyonlarını yeniler. Bu sayede karaciğerin ihtiyacı olan işleyişi gerçekleştirir.

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Uzun süre tok tutan köri kilo vermek isteyenler için en ideal baharattır. Metabolizmayı hızlandırarak vücuttaki yağı hızla yakmaya yarar. Ancak uzmanlar aşırı tüketildiğinde karın şişkinliğine ve gaz sıkışmasına neden olabileceğinin de altını çiziyor.

köri hangi baharatlardan yapılır

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Bir baharat karışımı olan köri, alternatif tıpta yemeklerle beraber suyun içine katılıp tüketilmesi tavsiye edilir. Böylece bağışıklık sitemini güçlendirir ve vücudun enerjisini artırır.

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Yağlı ve karbonhidratlı yemeklerden sonra yaşanan gaz sıkışması gibi rahatsızlıkları rahatlatmada da oldukça etkili bir baharattır. Her besin gibi aşırıdan kaçmakta fayda var.

KÖRİ NE İŞE YARAR?

Köri, yemeklere lezzet katmanın yanı sıra güzelliğinde sırrıdır. Zeytinyağı ile karıştırılıp cilde sürüldüğünde parlaklık ve canlılık verir. Bunun yanı sıra saça da maskesi yapılabilen köri, sökülme kepeklenmeye de iyi gelir. Bunun yanı sıra sıcak suyun içerisine katılarak tüketildiğinde boğaz enfeksiyonlarının yaygınlaşmasını önler. Kas ve kemikleri güçlendirir.

Son zamanlarda popüler olan köri sosunun ne işe yaradığını biliyor musunuz? Hindistan mutfağının vazgeçilmez lezzeti köri, özellikle makarna, tavuk ve et yemeklerinde sıkça kullanılır. Peki körinin faydaları nelerdir? Köri ne işe yarar? Körü hangi hastalıkları önler? Sizler için zerdeçal, demirhindi, sumak ve zencefil gibi birçok baharat tozunun bir araya gelmesi ile oluşan köri hakkında merak edilenleri derledik.Güneydoğu Asya mutfağının en baş baharatlarından biri olan köri, zerdeçal, zencefil ve sumak gibi birçok baharatın karışımından oluşur. Yapılan kazı çalışmalarında bilim insanları 1300'lü yıllardaki bir iskeletin dişinde köri keşfedilmiştir. Ülkemizde son 10 yıldır popüler hale gelen köri baharatı, tavuk ve makarna yemeklerinde kullanılır. Yoğun bir tadı olan köri aynı zamanda insan sağlığına inanılmaz faydaları vardır. İçerisindekiler sayesinde güçlü bir antioksidan olan köri, kanserli hücrelerin çoğalmasını önler. Yapılan araştırmalarda vücuda giren köri, 24 saat içerisinde mutasyona uğramaya meyilli hücreleri temizleyerek tümör oluşumunu azaltır. Toksinlerden hızla arındıran köri, karaciğer ve akciğer hastalıklarını önler. Köri; kimyon, sumak, biber, zerdeçal, kişniş, kakule, zencefil, hint cevizi, demirhindi ve acı kırmızı biber tozunun karışımıdır. Aynı zamanda köri ağacının yaprağının tozu da karışıma katılır. Kullanıldığı yemeğe kendi rengini verir.