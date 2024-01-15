FARKLI IRKLARDAN 1500’ÜN ÜZERİNDEKİ SÜS TAVUĞU VE KANATLI HAYVAN ISPARTA'DA

FARKLI IRKLARDAN 1500’ÜN ÜZERİNDEKİ SÜS TAVUĞU VE KANATLI HAYVAN ISPARTA'DA
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FARKLI IRKLARDAN 1500’ÜN ÜZERİNDEKİ SÜS TAVUĞU VE KANATLI HAYVAN ISPARTA'DA7. Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi Yarın Açılıyor
Isparta Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu tarafından 7. Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi düzenlenecek. Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan gösteri öncesinde Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu Başkanı Özcan Çetin, Isparta Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Murat Duygu ve dernek üyeleri ile uluslararası hakemler Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti.
Isparta Belediyesi, farklı organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda 13-14 Ocak tarihleri arasında Isparta Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonunca 7. Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisi gerçekleştirilecek. Farklı şehirlerden gelen 1500’ün üzerinde süs tavuğu, bahçe ve kanatlı hayvan yurt dışından gelen hakemler tarafından değerlendirilecek. Değerlendirmeler ve puanlamalar sonucunda 14 Ocak Pazar günü ödül töreni yapılacak. Vatandaşlar da 13-14 Ocak tarihleri arasında Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezindeki gösteriyi ziyaret edebilecekler.
Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu Başkanı Özcan Çetin ve Isparta Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Murat Duygu, dernek üyeleri ve yurt dışından gelen hakemler Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret ettiler. Isparta Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Dernek Başkanı Murat Duygu, Isparta’da böyle bir organizasyonun düzenlenmesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, amaçlarının çocuklara hayvan sevgisini tattırmak olduğunu ifade etti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in organizasyonun düzenlenmesine büyük katkılar sunduğunu kaydeden Duygu, “Gelen arkadaşlarımız sizlere teşekkür ediyorlar. Özellikle şehir dışından gelenler Isparta’dan çok memnunlar. Türkiye’nin dört bir yanından 1680 vatandaşımız şehrimize konaklamalı gelecek. Yurtdışından 400 kişi konaklamalı gelecek. Şehrimiz açısında önemli bir konu. Sizlere teşekkür ederiz” dedi.
Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu Başkanı Özcan Çetin, Ulusal Kümes Hayvanları Gösterisinin bu yıl 7’incisini düzenlediklerini belirtti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e gösterinin düzenlenmesine sunduğu katkı için canı gönülden teşekkür ettiğini dile getiren Çetin, “Isparta dernek başkanımız Murat Duygu, burada bu organizasyonun olmasını çok istedi. Gerçekten istediği ve anlattığı kadar var. Bize burada fazlasıyla ev sahipliği yapılıyor. Taleplerimiz yerine getirildi. Bu sene yurtdışından daha çok misafirimiz var. 400 kişi yurtdışından gelen misafirimiz mutlular. Belediyenin hizmetlerini görüyorlar ve teşekkür ediyorlar. Avrupa Şampiyonasını da burada yapabiliriz diyorlar. Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek az” görüşlerinde bulundu.
Bulgaristan Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu Başkanı ve Uluslararası Güvercin Puanlama Hakemi Sasho Sarandev, Türkiye’ye bu organizasyon için ikinci kez geldiğini, gösterinin Isparta’da olmasının organizasyona ayrı bir heyecan kattığını söyledi. Sarandev, gösteride çok güzel hayvanların olduğunu dile getirdi.
Sırbistan Avrupa Konfederasyonu (EE) Hakemi Mladen Cvetkovich de Isparta’ya ilk kez geldiğini ve hayran kaldığını söyleyerek, organizasyona ev sahipliği yapan Isparta Belediyesi’ne teşekkür etti.
Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu Genel Sekreteri ve Tavşan Yetiştiricileri Derneği Başkanı Murat Çelik, 48 yaşında olduğunu ve 15 saatlik yolculuğun ardından Isparta’ya ilk kez geldiğini belirterek, “Bu kadar saat yolculuğun ardından bu kadar güzel bir şehir ve bu kadar güzel bir organizasyon görmek beni mutlu etti. İyi ki gelmişim” ifadelerinde bulundu.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonuna Isparta’da böyle bir etkinlik düzenledikleri için teşekkür etti. Farklı şehirlerden ve yurtdışından 1680 kişinin organizasyon için gelmesinin ve 1500’ün üzerinde süs tavuğu ve kanatlı hayvanın gösteriye getirilmesinden dolayı memnun olduğunu ifade etti. Başkan Başdeğirmen, “Bu her yerde olan ve her istediğimizde gidip gezebileceğimiz, görebileceğimiz bir organizasyon değil. Bu özel bir çalışma. Isparta için bir şans. O kadar çeşit hayvanı bir arada görmek, önemli. Özellikle çocuklarımızın doğadaki farklı tür hayvanları görmesi, bilmesi açısından mükemmel bir etkinlik. Isparta’da ilk kez böyle bir etkinlik görüyoruz. Çocuklarımız bu konuda çok şanslı. Cumartesi günü saat 12.00’da açılışı yapılacak. Çocuklarımız ve vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bu her zaman bulunacak bir organizasyon değil. Bunu değerlendirirlerse çocuklarımızın bilgi dağarcıklarının güçlü olacağı inancındayım. Yurtiçi ve yurtdışından katılımcılarımız var. Burada bir emek var. 400 kişi yurtdışından misafirimiz var. Bu organizasyonu hemşehrilerimizin en iyi şekilde değerlendirmelerini istiyorum. Federasyonumuz ve derneğimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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