SPOR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE DALIŞ EĞİTİMİ FIRSATI

Isparta Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ve Kutup Ayısı Dalış ve Doğa Sporları Kulübü arasında Vali Aydın Baruş'un nezaretinde imzalanan protokolle, Spor Lisesi öğrencilere donanımlı dalış eğitimi fırsatı sunulacak.isimli projenin amacı, Spor Lisesi öğrencilerine fırsat eşitliği sağlamak, mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak ve gençleri alternatif spor dallarıyla tanıştırmak. Projeye dahil olan 30 öğrenci, ücretsiz olarak dalış eğitimi alma imkanına sahip olacak. Eğitim, 22-29 Ocak tarihleri arasında Isparta ve Antalya'da gerçekleştirilecek.Projenin önemine vurgu yapan Vali Baruş, spor lisesi mezunlarının genellikle beden eğitimi bölümleri veya spor meslek yüksekokullarına devam ettiklerini belirtti. Ancak ekstra yetenekler kazanmak için projenin önemli bir avantaj sağlayacağını ifade etti. Dalış eğitimi alarak bröve sahibi olan gençlerin farklı alanlarda iş bulma imkanına kavuşacaklarını belirtti.Protokol imza töreninin ardından İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Gençlik ve Spor Müdürü Mahmut Danayiyen ve Kutup Ayısı Dalış ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Fatih Albayrak, işbirliği protokolünü hayata geçirmek üzere bir araya geldi.