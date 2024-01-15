

FURKAN CEM ER, AK PARTİ ISPARTA İL BAŞKANLIĞINA GETİRİLDİ

AK Parti'de Serkan Keskin'in istifası sonrasında boşalan Isparta İl Başkanlığı'na, Merkez İlçe Başkanı Furkan Cem Er getirildi. Er, bugün Isparta'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek AK Parti'nin yeni İl Başkanı olarak atanmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nezaketinde gerçekleşen görüşme sonucunda Furkan Cem Er, AK Parti Isparta İl Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Er, bu yeni göreviyle ilgili açıklamalarda bulunarak, AK Parti'nin hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini vurgulamıştır.

AK Parti'nin Isparta İl Başkanlığı'na atanan Furkan Cem Er, partinin genel politikalarını Isparta'da başarıyla temsil etmek ve teşkilat çalışmalarını yönlendirmekle sorumlu olacaktır.