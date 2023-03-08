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Etin fiyatını sert düşürecek hamle!

Etin fiyatını sert düşürecek hamle!
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Etin kilosunu 150 TL'ye düşürecek adım atılıyor
Son dönemde ete yapılan fahiş zamlar üzerine Tarım Bakanlığı ithalat silahını çekti. Avrupa ve Güney Amerika’dan canlı hayvan ve karkas geliyor. Kilogramı 150 TL seviyelerine inebilir.

Et fiyatlarının yılbaşından bugüne aralıksız artması hükümeti harekete geçirdi. Geçen yıl 77 TL olan kıymanın kilosu 180 TL'yi buldu. Yılbaşından bugüne yüzde 33 artış oldu. Depremin ardından fiyatlar yeniden zamlandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı da vatandaşın daha ucuza et yiyebilmesi için ithalat silahını çıkardı. Avrupa ve Güney Amerika'dan kasaplık hayvan, Avrupa'dan ise karkas et ithal edilecek. Et ithalatıyla piyasada 180 TL'yi bulan ve her hafta artışı devam eden karkas etin kilogramının 145 ila 150 TL arasına düşmesi bekleniyor. Getirilen etin yüzde 20'si Et ve Süt Kurumu mağazalarına, 80'i de sanayiye verilecek. Et ve Süt Kurumu mağazalarında eti maksimum 120 liradan satacak.

DEPREM BAHANESİ!
Et fiyatları özellikle depremi bahane eden fırsatçılar nedeniyle son dönemde daha da artmış durumda. 31 Ocak'ta karkas etin en pahalısı 147 liraydı. 30 Ocak ile 5 Şubat'ta 145 TL olan dana karkas fiyatı, 6-12 Şubat'ta 150 TL'ye, 20-26 Şubat'ta 164 TL'ye, 27 Şubat ile 5 Mart arasında ise 170 TL'ye yükseldi. Deprem bahanesiyle 35-40 TL'ye yakın artış oldu.
Ulusal Et Konseyi'nin haftalık raporuna göre de dana karkasın kilogramı geçen hafta 175-180 TL'ye kadar çıkınca dana kıymanın kilogram fiyatı 200, kuşbaşının kilogramı ise 250 TL'nin üzerini gördü. Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre; Sektör oyuncuları, bazı yerlerde deprem bahanesiyle bu fiyatın 200 TL'ye çıkarıldığını belirterek, "180 TL'nin üzeri deprem fırsatçılığı. İthalle birlikte fiyatı 145-155 TL arasına düşer" diyor.

ÜRETİMİN YÜZDE 20'Sİ
Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, deprem bölgesindeki üretimin toplam et üretimine oranının yüzde 20 olduğunu söyledi.
Bölgedeki ahırlarda ciddi bir zayiatın olmadığının altını çizen Yücesan, "İlk hafta yeme ulaşımda sıkıntı yaşandı. Özel sektör ve Tarım Bakanlığı bölgeye yem gönderdi. Hayvanlar için de çadırlar kuruldu" dedi.

PANDEMİ İLE BAŞLADI
Et fiyatlarındaki artışın iki yıl öncesine dayandığını anlatan Yücesan, süreci şöyle özetledi: "Pandemide kapanmalar nedeniyle süt ve süt ürünlerine talep düştü. Sanayici üreticiden düşük fiyatla çiğ süt aldı. Yem maliyeti artan besici hayvanlarını kesime gönderdi.
100 inekten süt alıyorsa bunun 30'unu kesti. Bu durum et arzını artırdı ve fiyatlar 2022'ye kadar frenlenmiş bir şekilde ilerledi. Çiğ süt alım fiyatının Ocak 2023'te 11.50 kuruşa çıkmasıyla birlikte kesim de durdu. Dolaysıyla piyasada et arzı azalmaya fiyatlar artmaya başladı."
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