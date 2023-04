Et ve Süt Kurumu, Perakende Marketlere İhtiyaç Duydukları Kadar Karkas Et Temin Edecek

Kırmızı Ette Arz-Talep Dengesizliğine ESK Müdahalesi: İlk Etapta 85 Bin Başlık Canlı Hayvan Alımı Gerçekleştirildi

İstanbul ve Ankara PERDER İle İmzalanan Sözleşmelerle ESK, İndirimli Et Satışlarına Başlıyor.

Et ve Süt Kurumu (ESK), kırmızı et piyasasındaki fiyat artışlarına yönelik önlemler almaya devam ediyor. ESK Genel Müdürü Kayhan, Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (Ankara PERDER) bünyesinde faaliyet gösteren marketlere ihtiyaç duydukları kadar karkas et temin edeceklerini açıkladı. İmzalanan protokol ile perakende gruplarına ucuz et satışı yapılacak. Kayhan, fiyat artışının arz talep dengesizliğinden kaynaklandığını belirtti ve karkas et ikamesi gibi tedbirlerin alındığını söyledi. İstanbul PERDER ile indirimli kıyma ve kuşbaşı satışı için de sözleşme imzalandı.