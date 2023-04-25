Isparta'nın Senirkent İlçesi, Samsa Tatlısıyla Türk Yemek Kültüründe Adından Söz Ettiriyor

Samsa Tatlısı, Ceviz, Yufka ve Şerbetin Muhteşem Uyumuyla Hazırlanıyor

Geleneksel Yöntemlerle Hazırlanan Samsa Tatlısının Lezzeti Malzemelerindeki Özenle Birlikte Ortaya Çıkıyor

Senirkent, Samsa Tatlısıyla Birlikte Isparta'nın Zengin Kültür Mirasıyla Keşfedilmeye Değer Bir Yer

Samsa Tatlısını Yerinde Deneyimlemek İsteyenleri Senirkent'e Davet Ediyoruz

Senirkent'in Coğrafi İşaretli Ürünleri Arasında Yer Alan Samsa Tatlısı, Yöre Halkının Ustalıkla Yoğurduğu Yufkalarla Yapılıyor.

Isparta'nın Senirkent ilçesi, Türk yemek kültürünün eşsiz lezzetleri arasında yer alan Samsa tatlısıyla adından söz ettiriyor. Coğrafi işaretli tatlar arasında yer alan Samsa tatlısı, ceviz, yufka ve şerbetin muhteşem uyumuyla hazırlanıyor.Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Samsa tatlısının lezzetinin sadece malzemelerinde değil, hazırlanışındaki özenle de ilgili olduğuna dikkat çekildi. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan tatlı, yöre halkının ustalıkla yoğurduğu yufkalarla yapılarak, ceviz ve şerbet ile buluşuyor.Samsa tatlısını yerinde deneyimlemek isteyenleri ise Senirkent'e davet ediyoruz. Bu lezzetli tatlı, Senirkent'in coğrafi işaretli ürünleri arasında yer alıyor ve Isparta'nın zengin kültür mirasıyla birlikte keşfedilecek birçok yerden sadece biri.