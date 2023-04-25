Çin Heyeti, Sanayi ve Tarımı İncelemek İçin Isparta'yı Ziyaret Etti

Gül Yağı Üretiminde İşbirliği Konusunda Uzlaşmaya Varıldı

ITSO Yönetimi Olası İşbirliği İçin Çin Delegasyonunu Ağırladı

Isparta'nın İhracatı ve Gül Sektörü Çin Heyeti'ne Tanıtıldı

Gül Ürünleri ve Festivaller Hakkında Bilgi Alışverişi

Çin Heyeti Isparta ile Gül Yağı Üretiminde İşbirliğine İlgi Gösterdi.



Isparta Ticaret ve Sanayi Odası şehrin kalkınmasına katkı sağlayacak adımlar atıyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nden bir heyet Isparta'ya gelerek kentin sanayi ve tarımsal faaliyetlerini yerinde inceledi ve gülyağı üretimi konusunda birlikte çalışma konusunda mutabakata varıldı. Isparta ekonomisine önemli katkı sağlayan gül üreticilerinin elini güçlendirmek için çalışmalar yürüten ITSO Yönetimi, China International Chamber of Commerce Shandong Chamber (CCOIC Shandong) heyetini memnuniyetle karşıladı ve iki şehir arasındaki olası işbirliklerini görüştü. . Toplantıda Isparta ve ilçeleri ile 2022 yılı ihracatının tanıtımına yer verildi. Toplantıda İTSO Başkanı Metin Çelik, Isparta gülü hakkında bilgi vererek, Isparta'nın kendine özgü niteliklerini ve bölgeye özgü endemizmini vurguladı. Misafirperverlikten dolayı teşekkürlerini ileten Çinli heyet, ziyaretlerinin Isparta sanayisini tanıma amaçlı olduğunu, Shandong Eyaletinin başkenti Jinan'da 4 bin hektarlık gül üretim sahasının bulunduğunu ve gül çeşitlerinin de yetiştiğini anlattı. Suriye ve Fransa, ürünlerini şu anda sadece iç pazarda satıyorlar. İki taraf, kendi ürünleri ve festivalleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu ve Çin heyeti, Isparta ile gül yağı üretiminde işbirliği yapmakla ilgilendiğini ifade etti.