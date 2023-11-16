ECZACI YAŞAR KORAY CANSOY, ISPARTA 32 SPOR'A DESTEK OLDU

Isparta'nın gururu Türkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor'a, Eğirdir'den anlamlı bir destek geldi. Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir, Futbol Şube Sorumlusu Fehmi Gezer ve Basın Sözcüsü Serkan Başpınar, Eczacı Yaşar Koray Cansoy'u ziyaret ederek, takıma sağladığı maddi desteklerden dolayı teşekkür etti.

Ziyaret sırasında, Başkan Gültekin Özdemir, Fehmi Gezer ve Serkan Başpınar, Eczacı Yaşar Koray Cansoy'un gösterdiği duyarlılık ve destekten ötürü memnuniyetlerini dile getirdi. Eczacı Cansoy'un, Isparta 32 Spor'a verdiği destekle takımın başarı grafiğine olumlu bir katkı sağlandığı belirtildi.

Eczacı Yaşar Koray Cansoy ise, Isparta 32 Spor'a destek vermenin kendisi için bir gurur kaynağı olduğunu ifade ederek, "Isparta 32 Spor'un başarılarına katkıda bulunabilmek, şehrimize ve futbol camiamıza destek olabilmek benim için önemli. Umarım takımımız daha büyük zaferlere imza atar" dedi.

Isparta 32 Spor, böylesine anlamlı desteklerle gücüne güç katarken, şehirdeki iş insanları ve sporseverlerin bir araya gelerek takımlarına destek olmaları, sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koyuyor.