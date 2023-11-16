ISPARTA BELEDİYESİ SU TASARRUFUNDA ÖNCÜ!

Isparta Belediyesi, şehirdeki su sorunlarına çözüm arayışında öncü bir adım atarak su tasarrufunu hedefliyor. Kavşaklarda yeşil alanların azaltılması ve kuru peyzaj düzenlemeleriyle yapılan bu önemli adım, suyun etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını amaçlıyor. İlk uygulama, Batıkent Mahallesi Gölcük yolu üzerinde Muzaffer Sinop Caddesi ile Kadir Boylu Caddesinin kesiştiği noktada hayata geçirildi.

Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen akıllı kavşak düzenlemesi, sadece trafik akışını düzenlemekle kalmayacak, aynı zamanda şehirdeki su kaynaklarının korunmasına da katkı sağlayacak. Kuru peyzaj düzenlemesi ile kavşak, suyun gereksiz tüketimini önleyerek çevreye duyarlı bir yaklaşım sergiliyor.

Yapılan düzenleme ile birlikte kavşak, yeşil alan azaltılarak su tasarrufu sağlanırken, begonit taşla düzenlenen çevresi ve yer aydınlatmalarıyla da estetik bir görünüme kavuştu. Bu uygulama, bitki örtüsü ve yeşil alanların sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini sağlayarak su tasarrufunu artırmayı hedefliyor.

Isparta Belediyesi, su tasarrufu konusundaki bu çevre dostu adımıyla diğer kavşaklarda benzer uygulamaların yaygınlaştırılmasını planlıyor. Şehre ve çevreye duyarlı bir yönetim anlayışıyla hareket eden Isparta Belediyesi, sürdürülebilir bir çevre için önemli adımlar atmaya devam ediyor.