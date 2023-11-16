BAŞKANLARIN BULUŞMASI: Isparta 32 Spor'a Güçlü Destek

Türkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor'a, kritik destekler gelmeye devam ediyor. Pembe-yeşil takımın başkanlığını üstlenen BLS Makine A.Ş. Sahibi iş insanı Bülent Sarıgül, Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir'i iş yerinde ziyaret etti. Futbol Şube Sorumlusu Fehmi Gezer ve Basın Sözcüsü Serkan Başpınar'ın da hazır bulunduğu bu önemli buluşma, Isparta futbol camiasında heyecan yarattı.

Ziyaret sırasında, Sarıgül, Isparta 32 Spor'a büyük başarılar dileyerek, Gültekin Özdemir Başkanlığındaki yönetimi destekleme kararlılığını vurguladı. Isparta ve Ispartaspor'a gönül vermiş olan Sarıgül, takımın zirveye oynamasıyla duyduğu mutluluğu ifade etti ve Gültekin Özdemir liderliğindeki yönetimin başarılarına inandığını belirtti.

Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bülent Başkanımızı yönetim kurulumuzla birlikte İstanbul’da ziyaret etmiştik. Sağ olsun var olsun, desteğini hiçbir zaman esirgemiyor. Hep birlikte Ispartaspor’umuzu yukarılara taşıyacağız" şeklinde konuştu. Başkanların buluşması, Isparta 32 Spor'a verilen destekle birlikte yeni başarıların kapılarını aralamış gibi görünüyor. Futbol camiası, bu birlikteliğin takımın geleceği için olumlu bir etki yaratacağını umut ediyor.