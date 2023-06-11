CİMNASTİK’TE BÜYÜK BAŞARI

9-10 Haziran tarihleri arasında Bolu ilinde gerçekleştirilen Okul Sporları Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Genç Kız takımımız Türkiye Şampiyonu, Yıldız Kız Takımımız ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Isparta'da büyük bir gurur kaynağı olan Cimnastik branşında, takımlarımız ve bireysel sporcularımız büyük bir başarı elde ettiler. Genç Kız takımımızın Türkiye Şampiyonu olması, Yıldız Kız Takımımızın ise Türkiye üçüncüsü olması, sporcularımızın azimli ve özverili çalışmalarının bir göstergesi niteliğinde.

Ayrıca, bireysel kategorilerde de başarılı sonuçlar elde edildi. Sude Aycan, ferdi olarak Türkiye üçüncüsü olurken, Zeynep Çetin ise Türkiye dördüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Bu büyük başarılarda emeği geçen Cimnastik takım sporcularımızı ve İl Müdürlüğümüz antrenörlerimiz Musa Kıvrak ve Gülder Salıcı'yı yürekten kutluyoruz. Kendilerinin gösterdiği özveri ve çalışma disiplini, sporcularımızın yeteneklerini en üst seviyede kullanmalarını sağlamıştır. Elde edilen başarılardan dolayı gurur duyuyor ve gelecekteki yarışmalarda da başarılarının devamını diliyoruz.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, gençlerimizi ve sporcularımızı desteklemeye, sporun her dalında başarılarına katkı sağlamaya devam edeceğiz.



​Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü