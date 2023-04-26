GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta--esnaf-cebinde-uygulamasiisparta--esnaf-cebinde-uygulamasi

Davraz Prefabrik: Estetik, Ekonomik ve Depreme Dayanıklı Konutlar

Davraz Prefabrik: Estetik, Ekonomik ve Depreme Dayanıklı Konutlar
ISPARTA
G.Tarihi: 26.04.2023 14:01
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
 Davraz Prefabrik: Estetik, Ekonomik ve Depreme Dayanıklı Konutlar
Davraz Prefabrik, her mevsim konforlu yaşam alanları sunan, pratik, ekonomik ve estetik konutlar tasarlamaktadır. Depreme dayanıklı, uzun ömürlü ve yalıtımlı evler, uygun fiyatlarla müşterilere sunulmaktadır.
Davraz Prefabrik, lüks villalar, bağ evleri, dağ evleri, yayla evleri, tarla evleri ve bahçeli yaşam evleri gibi birçok farklı konut tipiyle hizmet vermektedir. Ayrıca, müşterilerine özel tasarımlar da sunarak, isteklerine en uygun evleri tasarlamaktadır.
 Deprem gibi doğal afetlere karşı dayanıklı yapılar inşa etmekte olan Davraz Prefabrik, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmaktadır.

Davraz Prefabrik'ten Sizin İçin Özel Konut Tasarımları
Davraz Prefabrik, sektörde 21 yıllık tecrübesiyle, hayalinizdeki konut projesini gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner modelleri ile istediğiniz her yerde, pratik ve ekonomik bir yaşam alanı yaratabilirsiniz. Standart tek odalı ya da iki odalı konteynerler yanı sıra, ihtiyacınıza göre WC-duş ve mutfaklı modeller de üretilebiliyor.
Davraz Prefabrik, özel plan ve malzemelerle de standart dışı üretim yapabilme özelliğine sahip. Kaba montaj ve ince işler, firmamız tarafından yapılmaktadır. Zemin betonu, zemin kaplaması, ısıtma ve soğutma tesisatı, mutfak dolabı gibi işler için de bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Dört mevsim kullanıma uygun yalıtımlı prefabrik konutlarımız, yapılacak yerin iklim ve bölge özelliklerine göre özel olarak tasarlanmaktadır. Deniz kıyısından dağ yamacına, göl kenarından tarlanıza, köyde ya da şehirde her yerde size özel yaşam alanları üretebiliyoruz.
Davraz Prefabrik, hayalinizdeki yaşam alanını size özel tasarımlarla en uygun fiyatlarla sunuyor. Bize ulaşarak, size özel bir konut projesi için adım atabilirsiniz.

Davraz Prefabrik olarak, müşterilerimize kaliteli ve dayanıklı yapılar sunmanın yanı sıra, tasarım ve estetik açısından da öncü olmayı hedefliyoruz. İster lüks villa, bağ evi, dağ evi, yayla evi, tarla evi veya bahçeli yaşam evleri olsun, her proje için özel tasarımlar yapıyoruz.
Üretim aşamasında kullanılan malzemelerin seçiminde çevre dostu olmaya özen gösteriyoruz. Depreme dayanıklı, uzun ömürlü ve yalıtımlı yapılarımızla dört mevsim konforlu yaşam sunuyoruz.
Konteyner modellerimiz de aynı özellikleri taşıyor. Standart konteynerlerimiz tek odalı veya iki odalı olarak üretilebiliyor ve istenildiği takdirde WC-duş ve mutfaklı modeller de üretilebiliyor. Konteynerlerimizde özel plan ve malzeme ile standart dışı üretim de yapılabiliyor.
Montaj sürecinde, kaba montaj ve ince işler (elektrik, sıhhi tesisat, kapı ve pencere doğraması, cam vb.) bizim tarafımızdan yapılıyor. Diğer işler (zemin betonu, zemin kaplaması, ısıtma ve soğutma tesisatı, mutfak dolabı) için de destek alabilirsiniz.
Davraz Prefabrik olarak, sektörde 21 yıllık tecrübemizle, müşterilerimize kaliteli, dayanıklı, çevre dostu ve estetik yapılar sunmaya devam ediyoruz. Her zaman, her yerde yaşanabilir mekanlar için bizi tercih edebilirsiniz.

Davraz Prefabrik'in iletişim bilgileri şöyledir:
Adres: Davraz Mah. 138. Cd. 3994. Sk. No:18
(Tren Garı Arkası Alt Ana Yol Üzerinde)
Telefon: 0506 167 38 52
Web Sitesi:
www.davrazprefabrik.com
 
  • Davraz Prefabrik: Kaliteli Konutlar için Hızlı ve Uygun Fiyatlı Çözümler!
  • Isparta'da Konut İhtiyacınız Var mı? Davraz Prefabrik Hizmetinizde!
 
Whats-App-Image-2023-04-25-at-23-56-12

Whats-App-Image-2023-04-25-at-23-54-49

Whats-App-Image-2023-04-25-at-23-54-22

Whats-App-Image-2023-04-25-at-23-53-45

 
Whats-App-Image-2023-03-25-at-16-53-07

Whats-App-Image-2023-03-25-at-16-54-03

Whats-App-Image-2023-03-25-at-16-56-08-1

Whats-App-Image-2023-03-25-at-16-58-36

Whats-App-Image-2023-03-25-at-16-56-55

Whats-App-Image-2023-03-25-at-20-40-13

image

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'nın En Güvenilir Temizlik Şirketi: Akademi Temizlik
Davraz Prefabrik: Estetik, Ekonomik ve Depreme Dayanıklı Konutlar
ESK Market Hamlesi: İndirimli Et ve Kıyma Satışı Başlıyor
Yapılan Düzenlemeyle Fahiş Kira Artışlarına Yaptırım Geliyor!
Benzin ve Motorine İkinci İndirim Geldi: İşte Güncel Fiyatlar
Isparta'ya Mehmet Tönge İlkokulu Yapılıyor: İhale Tarihi Belli OlduISPARTA'YA MEHMET TÖNGE İLKOKULU YAPILIYOR: İHALE TARİHİ BELLİ OLDU
Isparta'da Yalnızlığa Son: Başkan Başdeğirmen'in Vefa Konağı ZiyaretiISPARTA'DA YALNIZLIĞA SON: BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN'İN VEFA KONAĞI ZİYARETİ
Isparta'da Gece Kulübü Önünde Cinayet: 1 Ölü, 2 Gözaltı
Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyor
Türkiye'de otomobil fiyatları seçimlerden sonra yüzde 3 ve daha fazla artacak
Araç Sürücülerini Sevindiren Gelişme: Motorin Fiyatları Daha da Düşüyor
Isparta'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla KutlandıISPARTA'DA 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI
Isparta ve Burdur için Meteorolojik Uyarı
Isparta'da Bayram Tatili Süresince Uygulamalar Aralıksız Devam EdecekISPARTA'DA BAYRAM TATİLİ SÜRESİNCE UYGULAMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDECEK
​Isparta Vali Vekili Hamdullah Suphi ÖZGÖDEK'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı​ISPARTA VALİ VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ ÖZGÖDEK'İN 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI MESAJI
Bayramın İlk Günü Araç Sahiplerine İndirim Müjdesi: Akaryakıt Fiyatları Düştü!
Isparta'da Bayramlaşma Programı DüzenlendiISPARTA'DA BAYRAMLAŞMA PROGRAMI DÜZENLENDİ
Isparta Valisi Aydın Baruş, Afşin ilçesinde bayramlaştıISPARTA VALİSİ AYDIN BARUŞ, AFŞİN İLÇESİNDE BAYRAMLAŞTI
Isparta Vali Vekili Sayın Hamdullah Suphi ÖZGÖDEK’in Ramazan Bayramı Mesajı ISPARTA VALİ VEKİLİ SAYIN HAMDULLAH SUPHİ ÖZGÖDEK’İN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI
Türker Et Ramazan Bayramı süresince açık olacak
Isparta Belediyesi Ramazan Bayramı için Ücretsiz Ulaşım SağlayacakISPARTA BELEDİYESİ RAMAZAN BAYRAMI İÇİN ÜCRETSİZ ULAŞIM SAĞLAYACAK
Isparta'da Ramazan Bayramı'nda Nöbetçi Fırınlar Belli Oldu
Kuru soğan fiyatlarındaki yükselişin nedenleri
Isparta'da Arife Günü 3 Mahallede Pazar Kurulacak, Başka Pazar OlmayacakISPARTA'DA ARİFE GÜNÜ 3 MAHALLEDE PAZAR KURULACAK, BAŞKA PAZAR OLMAYACAK
TRT Çocuk'un Sevilen Kahramanları Iyaşpark AVM’deTRT ÇOCUK'UN SEVİLEN KAHRAMANLARI IYAŞPARK AVM’DE
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ isparta-temizlik-sirketi-telefon isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari isparta-ambalaj-poset-kutu-karton-koli isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama isparta-pastane-yas-pasta-siparis isparta-laptop-tablet-tamiri isparta-balik-balikci-siparis-telefon isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA uygun avm, isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids türker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Gece Kulübü Önünde Cinayet: 1 Ölü, 2 GözaltıIsparta'da Gece Kulübü Önünde Cinayet: 1 Ölü, 2 Gözaltı24 Nisan 2023
Tonton Süt Şarküteri: Tezgahımızda Her Gün Taze Çiğ Süt! Tonton Süt Şarküteri: Tezgahımızda Her Gün Taze Çiğ Süt! 24 Nisan 2023
Isparta Belediyesi Ramazan Bayramı için Ücretsiz Ulaşım SağlayacakIsparta Belediyesi Ramazan Bayramı için Ücretsiz Ulaşım Sağlayacak19 Nisan 2023
Isparta ve Burdur için Meteorolojik UyarıIsparta ve Burdur için Meteorolojik Uyarı22 Nisan 2023
Türker Et Ramazan Bayramı süresince açık olacakTürker Et Ramazan Bayramı süresince açık olacak21 Nisan 2023
Bayramın İlk Günü Araç Sahiplerine İndirim Müjdesi: Akaryakıt Fiyatları Düştü!Bayramın İlk Günü Araç Sahiplerine İndirim Müjdesi: Akaryakıt Fiyatları Düştü!21 Nisan 2023
Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyorMilyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyor24 Nisan 2023
Onur Yağmur Olukları Isparta'da güvenli evler için en iyi çözümleri sunuyor!Onur Yağmur Olukları Isparta'da güvenli evler için en iyi çözümleri sunuyor!24 Nisan 2023
Isparta'da Yüksel Hair Concept protez saç ile size özgüveninizi geri kazandıracak!Isparta'da Yüksel Hair Concept protez saç ile size özgüveninizi geri kazandıracak!24 Nisan 2023
Isparta'da Bayramlaşma Programı DüzenlendiIsparta'da Bayramlaşma Programı Düzenlendi21 Nisan 2023
Araç Sürücülerini Sevindiren Gelişme: Motorin Fiyatları Daha da DüşüyorAraç Sürücülerini Sevindiren Gelişme: Motorin Fiyatları Daha da Düşüyor23 Nisan 2023
Isparta Belediyesi Çocuk Festivali'ni düzenliyor!Isparta Belediyesi Çocuk Festivali'ni düzenliyor!23 Nisan 2023
Isparta Valisi Aydın Baruş, Afşin ilçesinde bayramlaştıIsparta Valisi Aydın Baruş, Afşin ilçesinde bayramlaştı21 Nisan 2023
​Isparta Vali Vekili Hamdullah Suphi ÖZGÖDEK'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı​Isparta Vali Vekili Hamdullah Suphi ÖZGÖDEK'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı22 Nisan 2023
Türkiye'de otomobil fiyatları seçimlerden sonra yüzde 3 ve daha fazla artacakTürkiye'de otomobil fiyatları seçimlerden sonra yüzde 3 ve daha fazla artacak24 Nisan 2023
Isparta Vali Vekili Sayın Hamdullah Suphi ÖZGÖDEK’in Ramazan Bayramı Mesajı Isparta Vali Vekili Sayın Hamdullah Suphi ÖZGÖDEK’in Ramazan Bayramı Mesajı21 Nisan 2023
Isparta'da 23 Nisan Kitap Günleri başlıyor: Okulum Okuyor Şehrim OkuyorIsparta'da 23 Nisan Kitap Günleri başlıyor: Okulum Okuyor Şehrim Okuyor24 Nisan 2023
Isparta Belediyesi'nden Bayram Tedbirleri Isparta Belediyesi'nden Bayram Tedbirleri 21 Nisan 2023
Ramazan Bayramı'nda Bölgemizde Beklenen Hava DurumuRamazan Bayramı'nda Bölgemizde Beklenen Hava Durumu21 Nisan 2023
Benzin ve Motorine İkinci İndirim Geldi: İşte Güncel FiyatlarBenzin ve Motorine İkinci İndirim Geldi: İşte Güncel Fiyatlar25 Nisan 2023