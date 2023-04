Davraz Prefabrik: Estetik, Ekonomik ve Depreme Dayanıklı Konutlar

Davraz Prefabrik, her mevsim konforlu yaşam alanları sunan, pratik, ekonomik ve estetik konutlar tasarlamaktadır. Depreme dayanıklı, uzun ömürlü ve yalıtımlı evler, uygun fiyatlarla müşterilere sunulmaktadır.Davraz Prefabrik, lüks villalar, bağ evleri, dağ evleri, yayla evleri, tarla evleri ve bahçeli yaşam evleri gibi birçok farklı konut tipiyle hizmet vermektedir. Ayrıca, müşterilerine özel tasarımlar da sunarak, isteklerine en uygun evleri tasarlamaktadır.Deprem gibi doğal afetlere karşı dayanıklı yapılar inşa etmekte olan Davraz Prefabrik, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmaktadır.Davraz Prefabrik, sektörde 21 yıllık tecrübesiyle, hayalinizdeki konut projesini gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner modelleri ile istediğiniz her yerde, pratik ve ekonomik bir yaşam alanı yaratabilirsiniz. Standart tek odalı ya da iki odalı konteynerler yanı sıra, ihtiyacınıza göre WC-duş ve mutfaklı modeller de üretilebiliyor.Davraz Prefabrik, özel plan ve malzemelerle de standart dışı üretim yapabilme özelliğine sahip. Kaba montaj ve ince işler, firmamız tarafından yapılmaktadır. Zemin betonu, zemin kaplaması, ısıtma ve soğutma tesisatı, mutfak dolabı gibi işler için de bizimle iletişime geçebilirsiniz.Dört mevsim kullanıma uygun yalıtımlı prefabrik konutlarımız, yapılacak yerin iklim ve bölge özelliklerine göre özel olarak tasarlanmaktadır. Deniz kıyısından dağ yamacına, göl kenarından tarlanıza, köyde ya da şehirde her yerde size özel yaşam alanları üretebiliyoruz.Davraz Prefabrik, hayalinizdeki yaşam alanını size özel tasarımlarla en uygun fiyatlarla sunuyor. Bize ulaşarak, size özel bir konut projesi için adım atabilirsiniz.Davraz Prefabrik olarak, müşterilerimize kaliteli ve dayanıklı yapılar sunmanın yanı sıra, tasarım ve estetik açısından da öncü olmayı hedefliyoruz. İster lüks villa, bağ evi, dağ evi, yayla evi, tarla evi veya bahçeli yaşam evleri olsun, her proje için özel tasarımlar yapıyoruz.Üretim aşamasında kullanılan malzemelerin seçiminde çevre dostu olmaya özen gösteriyoruz. Depreme dayanıklı, uzun ömürlü ve yalıtımlı yapılarımızla dört mevsim konforlu yaşam sunuyoruz.Konteyner modellerimiz de aynı özellikleri taşıyor. Standart konteynerlerimiz tek odalı veya iki odalı olarak üretilebiliyor ve istenildiği takdirde WC-duş ve mutfaklı modeller de üretilebiliyor. Konteynerlerimizde özel plan ve malzeme ile standart dışı üretim de yapılabiliyor.Montaj sürecinde, kaba montaj ve ince işler (elektrik, sıhhi tesisat, kapı ve pencere doğraması, cam vb.) bizim tarafımızdan yapılıyor. Diğer işler (zemin betonu, zemin kaplaması, ısıtma ve soğutma tesisatı, mutfak dolabı) için de destek alabilirsiniz.Davraz Prefabrik olarak, sektörde 21 yıllık tecrübemizle, müşterilerimize kaliteli, dayanıklı, çevre dostu ve estetik yapılar sunmaya devam ediyoruz. Her zaman, her yerde yaşanabilir mekanlar için bizi tercih edebilirsiniz.Davraz Prefabrik'in iletişim bilgileri şöyledir:Adres: Davraz Mah. 138. Cd. 3994. Sk. No:18(Tren Garı Arkası Alt Ana Yol Üzerinde)Telefon: 0506 167 38 52Web Sitesi: