Isparta'da Türkiye Voleybol Federasyonu Kulüpler Arası Genç Kız Voleybol grup müsabakaları başladı. 6 Mart Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başlayan müsabakalar, ilimiz temsilcisi Bölge Spor ile Antalya Mega Spor arasındaki mücadeleyle devam etti.Turnuvanın ilk gününden itibaren heyecanlı maçlara sahne olan organizasyonda, Burdur Gençlik ve Spor Kulübü ile Antalya Mega Spor takımları arasındaki müsabaka bugün (26 Nisan 2023 Çarşamba) saat 15:00'te gerçekleştirilecek.Yarın (27 Nisan 2023 Perşembe) saat 15:00'te ise Isparta Bölge Spor Kulübü ile Burdur Gençlik ve Spor Kulübü takımları arasında bir maç yapılacak. Müsabakalar, 27 Nisan'da sona erecek.Bu önemli organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyan Isparta, sporseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Turnuvanın geri kalan günlerinde de sporseverler, müsabakaları takip etmeye devam edecek.