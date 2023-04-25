Isparta Hızırbey Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi Türkiye Finaline Katılacak

İzmir’de Yapılan Okul Sporları Halk Oyunları Yarışmasında 2. Oldular

Isparta Halk Oyunları Ekibi Düzce'de Yapılacak Türkiye Finalinde Yarışacak

Isparta Hızırbey Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi Türkiye Finaline Kalıyor

Isparta Hızırbey Ortaokulu halk oyunları ekibi, İzmir'de düzenlenen Okul Sporları Halk Oyunları Geleneksel Düzenlemeli grup yarışmasında 10 ekip arasında ikinci olarak Türkiye finaline katılmaya hak kazandı. Öğrencilerimiz, 27-28 Mayıs tarihlerinde Düzce'de yapılacak olan Türkiye finalinde başarılarını sürdürmek için çalışmalarına devam ediyorlar. Okulumuz adına gurur verici bir başarıya imza atan öğrencilerimizi tebrik eder, finalde de başarılarının devamını dileriz.