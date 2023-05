Çevik Gıda: Her Zaman Taze, Kaliteli ve Uygun Fiyat!















































































Gıda sektöründe yaşanan fiyat dalgalanmaları ve fırsatçılık, tüketicileri zor durumda bırakıyor. Aynı markaya ait bir ürünün fiyatı her mağazada farklılık gösterebiliyor ve bu fark bazen de 50 ₺'yi aşabiliyor. Ancak, Çevik Gıda Şarküteri'nin müşterilerine sunmuş olduğu rekabetçi fiyatlar, taze ve lezzetli ürünlerle dolu tezgahlarıyla bu sıkıntıya son veriyor.Isparta'da bulunan Çevik Gıda Şarküteri, sunduğu kaliteli ürünler ve üstün hizmet anlayışıyla diğerlerinden bir adım öne çıkıyor. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan Çevik Gıda, lezzet garantisi vererek sofralarınıza keyif katıyor. Ayrıca, Pazar günleri de açık olan Çevik Gıda, özel indirimlerle müşterilerine avantaj sağlıyor.Adres: Kültür sineması yanı No:6 ISPARTA Telefon: 0 541 742 04 24Çevik Gıda, zengin ürün çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Kahvaltılık sürmelik reçellerden, doğal pekmezlere; bal ve petek baldan, keçi boynuzu ve karadut özüne; çeşitli kuruyemişlerden, ev yapımı makarna ve salçalara kadar birçok ürünü sizlere sunuyor. Peynir ve zeytin çeşitleri, yoğurt, lor, çökelek gibi süt ürünleri de Çevik Gıda'nın geniş ürün yelpazesinde yer alıyor. Gezen tavuk yumurtası, keçi peyniri, tulum peyniri, kaşar peyniri gibi çeşitlerle sofralarınızı zenginleştirebilirsiniz.Ayrıca, Çevik Gıda'da bulunan haşhaş ezmesi, fındık ve fıstık ezmesi, tahin gibi ürünler de damak zevkinize hitap edecek lezzetler arasında yer alıyor. Sağlığınızı düşünerek üretilen doğal sızma zeytinyağı da tercih edebileceğiniz bir diğer ürün.Çevik Gıda, tazelik ve kaliteyi bir arada sunarak müşterilerine en iyisini sağlamayı hedefliyor. Siz de Çevik Gıda'yı ziyaret ederek tüm bu lezzetleri deneyebilir, uygun fiyatlarla daha fazla ürün almanın keyfini çıkarabilirsiniz. Çevik Gıda: İsparta'nın Zeytin Peynir Dünyası olarak bilinen bir marka olarak, her zaman taze ve kaliteli ürünler sunmaktan gurur duyuyoruz. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, sofralarınıza lezzet ve şifa katmayı hedefliyoruz.Çevik Gıda olarak geniş ürün kategorilerine sahibiz ve her biri özenle seçilmiş ürünleri müşterilerimize sunuyoruz. Kahvaltılık sürmelik reçellerimizden başlayarak, doğal ve sağlıklı andız pekmezi, bal-petek bal, keçi boynuzu özü, karadut özü gibi ürünlerimizle damaklarınıza enfes tatlar sunuyoruz. Ev yapımı makarnalarımız, ev salçalarımız ve hakiki dövme tereyağımız da sofralarınıza lezzet katmak için ideal seçenekler arasında yer alıyor.Peynir ve zeytin çeşitlerimiz, zengin aromalarıyla göz doldururken, yoğurt, lor, çökelek gibi süt ürünlerimiz de sağlıklı ve besleyici seçenekler sunuyor. Gezen tavuk yumurtalarıyla güvenilir ve besleyici bir kahvaltı yapabilir, keçi peyniri, tulum peyniri, kaşar peyniri gibi çeşitlerimizle peynir ziyafeti yaşayabilirsiniz.Çevik Gıda olarak doğal ve sağlıklı beslenmeye önem veriyoruz. Bu nedenle haşhaş ezmesi, fındık ve fıstık ezmesi, tahin gibi ürünlerimizi de doğal ve katkısız şekilde üretiyoruz. Ayrıca, sofralarınızda sağlıklı yağ kullanmak isterseniz, doğal sızma zeytinyağımızı tercih edebilirsiniz.Müşterilerimize her zaman rekabetçi fiyatlar sunmaktan ve uygun fiyatlarla daha fazla ürün almalarını sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Ayrıca, Pazar günleri de açık olan Çevik Gıda'da pazara özel ekstra indirimler uygulanıyor, böylece alışverişinizi daha avantajlı hale getiriyoruz.Çevik Gıda olarak sizleri Kültür sineması yanı No:6 adresindeki şarküterimize bekliyoruz. İhtiyaçlarınıza uygun ürünleri geniş çeşitlilikte sunan mağazamızda, güler yüzlü hizmet anlayışıyla karşılanacaksınız. Size en taze ve kaliteli ürünleri sunmak için çalışıyoruz.