GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta--esnaf-cebinde-uygulamasiisparta--esnaf-cebinde-uygulamasiisparta--cocuk-bebek-giyim=

Çevik Gıda: Her Zaman Taze, Kaliteli ve Uygun Fiyat!

Çevik Gıda: Her Zaman Taze, Kaliteli ve Uygun Fiyat!
ISPARTA
G.Tarihi: 12.05.2023 22:36
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
Çevik Gıda: Her Zaman Taze, Kaliteli ve Uygun Fiyat!
Gıda sektöründe yaşanan fiyat dalgalanmaları ve fırsatçılık, tüketicileri zor durumda bırakıyor. Aynı markaya ait bir ürünün fiyatı her mağazada farklılık gösterebiliyor ve bu fark bazen de 50 ₺'yi aşabiliyor. Ancak, Çevik Gıda Şarküteri'nin müşterilerine sunmuş olduğu rekabetçi fiyatlar, taze ve lezzetli ürünlerle dolu tezgahlarıyla bu sıkıntıya son veriyor.
Isparta'da bulunan Çevik Gıda Şarküteri, sunduğu kaliteli ürünler ve üstün hizmet anlayışıyla diğerlerinden bir adım öne çıkıyor. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan Çevik Gıda, lezzet garantisi vererek sofralarınıza keyif katıyor. Ayrıca, Pazar günleri de açık olan Çevik Gıda, özel indirimlerle müşterilerine avantaj sağlıyor.
Adres: Kültür sineması yanı No:6 ISPARTA Telefon: 0 541 742 04 24
Çevik Gıda, zengin ürün çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Kahvaltılık sürmelik reçellerden, doğal pekmezlere; bal ve petek baldan, keçi boynuzu ve karadut özüne; çeşitli kuruyemişlerden, ev yapımı makarna ve salçalara kadar birçok ürünü sizlere sunuyor. Peynir ve zeytin çeşitleri, yoğurt, lor, çökelek gibi süt ürünleri de Çevik Gıda'nın geniş ürün yelpazesinde yer alıyor. Gezen tavuk yumurtası, keçi peyniri, tulum peyniri, kaşar peyniri gibi çeşitlerle sofralarınızı zenginleştirebilirsiniz.
Ayrıca, Çevik Gıda'da bulunan haşhaş ezmesi, fındık ve fıstık ezmesi, tahin gibi ürünler de damak zevkinize hitap edecek lezzetler arasında yer alıyor. Sağlığınızı düşünerek üretilen doğal sızma zeytinyağı da tercih edebileceğiniz bir diğer ürün.
Çevik Gıda, tazelik ve kaliteyi bir arada sunarak müşterilerine en iyisini sağlamayı hedefliyor. Siz de Çevik Gıda'yı ziyaret ederek tüm bu lezzetleri deneyebilir, uygun fiyatlarla daha fazla ürün almanın keyfini çıkarabilirsiniz. Çevik Gıda: İsparta'nın Zeytin Peynir Dünyası olarak bilinen bir marka olarak, her zaman taze ve kaliteli ürünler sunmaktan gurur duyuyoruz. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, sofralarınıza lezzet ve şifa katmayı hedefliyoruz.
Çevik Gıda olarak geniş ürün kategorilerine sahibiz ve her biri özenle seçilmiş ürünleri müşterilerimize sunuyoruz. Kahvaltılık sürmelik reçellerimizden başlayarak, doğal ve sağlıklı andız pekmezi, bal-petek bal, keçi boynuzu özü, karadut özü gibi ürünlerimizle damaklarınıza enfes tatlar sunuyoruz. Ev yapımı makarnalarımız, ev salçalarımız ve hakiki dövme tereyağımız da sofralarınıza lezzet katmak için ideal seçenekler arasında yer alıyor.
Peynir ve zeytin çeşitlerimiz, zengin aromalarıyla göz doldururken, yoğurt, lor, çökelek gibi süt ürünlerimiz de sağlıklı ve besleyici seçenekler sunuyor. Gezen tavuk yumurtalarıyla güvenilir ve besleyici bir kahvaltı yapabilir, keçi peyniri, tulum peyniri, kaşar peyniri gibi çeşitlerimizle peynir ziyafeti yaşayabilirsiniz.
Çevik Gıda olarak doğal ve sağlıklı beslenmeye önem veriyoruz. Bu nedenle haşhaş ezmesi, fındık ve fıstık ezmesi, tahin gibi ürünlerimizi de doğal ve katkısız şekilde üretiyoruz. Ayrıca, sofralarınızda sağlıklı yağ kullanmak isterseniz, doğal sızma zeytinyağımızı tercih edebilirsiniz.
Müşterilerimize her zaman rekabetçi fiyatlar sunmaktan ve uygun fiyatlarla daha fazla ürün almalarını sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Ayrıca, Pazar günleri de açık olan Çevik Gıda'da pazara özel ekstra indirimler uygulanıyor, böylece alışverişinizi daha avantajlı hale getiriyoruz.
Çevik Gıda olarak sizleri Kültür sineması yanı No:6 adresindeki şarküterimize bekliyoruz. İhtiyaçlarınıza uygun ürünleri geniş çeşitlilikte sunan mağazamızda, güler yüzlü hizmet anlayışıyla karşılanacaksınız. Size en taze ve kaliteli ürünleri sunmak için çalışıyoruz.

Çevik Gıda: ''Lezzet ve Kalitenin Buluştuğu Adres'' "Siz değerli müşterilerimize lezzetli bir sofra, sağlıklı bir yaşam sunuyoruz."
 
DSC-0071

DSC-0075

DSC-0076

DSC-0077

DSC-0078

DSC-0079

DSC-0080

DSC-0081

DSC-0082

DSC-0083

DSC-0084

DSC-0085

DSC-0086

DSC-0087

DSC-0088

DSC-0089

DSC-0090

DSC-0091

DSC-0092

DSC-0093

 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Çevik Gıda: Her Zaman Taze, Kaliteli ve Uygun Fiyat!ÇEVİK GIDA: HER ZAMAN TAZE, KALİTELİ VE UYGUN FİYAT!
Isparta il genelinde toplam 328.107 seçmen bulunmaktadırISPARTA İL GENELİNDE TOPLAM 328.107 SEÇMEN BULUNMAKTADIR
Isparta'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Kişi YaralandıISPARTA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 6 KİŞİ YARALANDI
TOGG'un İlk Ekspertizini Isparta'da DYNOBİL Yaptı!
Isparta Çevrelerinde Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En Düşük Memur Maaşı 22 Bin Lirayı Bulacak
Isparta'da Kitikate ile mükemmel bir annelik hediyesi veya yeni doğan bebek için ilk kıyafetler
Çevre Bakanı Kurum'un Çalışmasıyla Konut Aidatlarında İndirim Talepleri Artıyor
Akaryakıt Fiyatları Gece Yarısı Çifte Zam Aldı: Benzin ve Motorin Fiyatları Arttı
Gelir Düzeyinde Önemli Gelişmeler: Asgari Ücret, Memur ve Emekli Maaşlarına Refah Payı ve Enflasyonla Beraber Artış Yolda
Şarkikaraağaç’ın Saklı Cenneti Mada Adası Köy Yaşam Merkeziyle RenkleniyorŞARKİKARAAĞAÇ’IN SAKLI CENNETİ MADA ADASI KÖY YAŞAM MERKEZİYLE RENKLENİYOR
Narkotik Operasyonunda 48 Şüpheli Yakalandı: Uyuşturucu Ticaretine Darbe
Yunus Timleri Başarılı Operasyonlar Gerçekleştirdi: Uyuşturucu Suçlarına Karşı Mücadele SürüyorYUNUS TİMLERİ BAŞARILI OPERASYONLAR GERÇEKLEŞTİRDİ: UYUŞTURUCU SUÇLARINA KARŞI MÜCADELE SÜRÜYOR
Isparta'da Hayvan Pazarı AçıldıISPARTA'DA HAYVAN PAZARI AÇILDI
Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Müjdeli Haber: Düve Alım Desteğiyle Hayvancılık Sektörü DestekleniyorISPARTA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN MÜJDELİ HABER: DÜVE ALIM DESTEĞİYLE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ DESTEKLENİYOR
Isparta 32 Spor'un Başarısız Sonuçlarıyla İşi Zora Soktu ISPARTA 32 SPOR'UN BAŞARISIZ SONUÇLARIYLA İŞİ ZORA SOKTU
Dumanlar Aktar'dan Bu Yaz Formda Olmanızı Sağlayan Sağlıklı Ürünler!DUMANLAR AKTAR'DAN BU YAZ FORMDA OLMANIZI SAĞLAYAN SAĞLIKLI ÜRÜNLER!
IGSİAD Yönetimi Gül Petek Sanayi Kooperatifi ile Buluştu IGSİAD YÖNETİMİ GÜL PETEK SANAYİ KOOPERATİFİ İLE BULUŞTU
Aziz Şehidimiz J.Uzm.Onb. Oğuzhan Kabayel Son Yolculuğuna Uğurlandı AZİZ ŞEHİDİMİZ J.UZM.ONB. OĞUZHAN KABAYEL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Oy Kullanırken Dikkat Etmeniz Gereken 6 Kural: Oyunuz Geçersiz Sayılabilir!
Patates ve Soğan Fiyatlarında Büyük Düşüş: Tarlada Ürün Kalmaya Başladı!
Emeklilikte Yeni Dönem: Az Primle Yüksek Maaş Müjdesi
ISPARTALI J.UZM. ONB. OĞUZHAN KABAYEL ŞEHİT OLDU
Nisan Ayında Emekli Olanların Bayram İkramiyeleri 9 Mayıs'ta Ödenecek
Eğitime 1 Gün Ara
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ isparta-temizlik-sirketi-telefon isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama isparta-pastane-yas-pasta-siparis isparta-laptop-tablet-tamiri isparta-balik-balikci-siparis-telefon isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA uygun avm, isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids türker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Kişi YaralandıIsparta'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Kişi Yaralandı12 Mayıs 2023
TOGG'un İlk Ekspertizini Isparta'da DYNOBİL Yaptı!TOGG'un İlk Ekspertizini Isparta'da DYNOBİL Yaptı!11 Mayıs 2023
Nisan Ayında Emekli Olanların Bayram İkramiyeleri 9 Mayıs'ta ÖdenecekNisan Ayında Emekli Olanların Bayram İkramiyeleri 9 Mayıs'ta Ödenecek07 Mayıs 2023
Isparta'nın Efsane Seyyar Pidecisi Ramazan Amca Unutulmuyor Isparta'nın Efsane Seyyar Pidecisi Ramazan Amca Unutulmuyor 09 Mayıs 2023
ISPARTALI J.UZM. ONB. OĞUZHAN KABAYEL ŞEHİT OLDUISPARTALI J.UZM. ONB. OĞUZHAN KABAYEL ŞEHİT OLDU08 Mayıs 2023
Oy Kullanırken Dikkat Etmeniz Gereken 6 Kural: Oyunuz Geçersiz Sayılabilir! Oy Kullanırken Dikkat Etmeniz Gereken 6 Kural: Oyunuz Geçersiz Sayılabilir! 08 Mayıs 2023
Gelir Düzeyinde Önemli Gelişmeler: Asgari Ücret, Memur ve Emekli Maaşlarına Refah Payı ve Enflasyonla Beraber Artış YoldaGelir Düzeyinde Önemli Gelişmeler: Asgari Ücret, Memur ve Emekli Maaşlarına Refah Payı ve Enflasyonla Beraber Artış Yolda09 Mayıs 2023
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, 2023 Yangın Mücadele Eğitimleriyle Hazırlıklı!Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, 2023 Yangın Mücadele Eğitimleriyle Hazırlıklı!09 Mayıs 2023
Çevre Bakanı Kurum'un Çalışmasıyla Konut Aidatlarında İndirim Talepleri Artıyor Çevre Bakanı Kurum'un Çalışmasıyla Konut Aidatlarında İndirim Talepleri Artıyor11 Mayıs 2023
Narkotik Operasyonunda 48 Şüpheli Yakalandı: Uyuşturucu Ticaretine Darbe Narkotik Operasyonunda 48 Şüpheli Yakalandı: Uyuşturucu Ticaretine Darbe 09 Mayıs 2023
Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda Sakin Şeker Türkiye Şampiyonu!Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda Sakin Şeker Türkiye Şampiyonu!08 Mayıs 2023
CHP'li Halıcı, gençlerle buluştuCHP'li Halıcı, gençlerle buluştu06 Mayıs 2023
Patates ve Soğan Fiyatlarında Büyük Düşüş: Tarlada Ürün Kalmaya Başladı!Patates ve Soğan Fiyatlarında Büyük Düşüş: Tarlada Ürün Kalmaya Başladı!08 Mayıs 2023
Isparta Valisi Aydın Baruş Keçiborlu İlçesinde Yatırımları İncelediIsparta Valisi Aydın Baruş Keçiborlu İlçesinde Yatırımları İnceledi06 Mayıs 2023
Emeklilikte Yeni Dönem: Az Primle Yüksek Maaş MüjdesiEmeklilikte Yeni Dönem: Az Primle Yüksek Maaş Müjdesi08 Mayıs 2023
Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Müjdeli Haber: Düve Alım Desteğiyle Hayvancılık Sektörü DestekleniyorIsparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Müjdeli Haber: Düve Alım Desteğiyle Hayvancılık Sektörü Destekleniyor08 Mayıs 2023
Isparta'da Kitikate ile mükemmel bir annelik hediyesi veya yeni doğan bebek için ilk kıyafetlerIsparta'da Kitikate ile mükemmel bir annelik hediyesi veya yeni doğan bebek için ilk kıyafetler09 Mayıs 2023
Akaryakıt Fiyatları Gece Yarısı Çifte Zam Aldı: Benzin ve Motorin Fiyatları ArttıAkaryakıt Fiyatları Gece Yarısı Çifte Zam Aldı: Benzin ve Motorin Fiyatları Arttı09 Mayıs 2023
Eğitime 1 Gün AraEğitime 1 Gün Ara07 Mayıs 2023
Şarkikaraağaç’ın Saklı Cenneti Mada Adası Köy Yaşam Merkeziyle RenkleniyorŞarkikaraağaç’ın Saklı Cenneti Mada Adası Köy Yaşam Merkeziyle Renkleniyor09 Mayıs 2023