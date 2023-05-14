Partisinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "14 Mayıs Sıra Millette" konulu açık hava mitinginde yaptığı konuşmada, ana muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çocuklarımızı yetim bırakan teröristlerle ittifak içinde olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu'na verilen her oyun, Mehmetçiklere atılan bir kurşun, bölünmeye davet ve küresel emperyalizme hizmettir. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun ertesi günün Anneler Günü olduğundan habersiz olduğunu, annelerin cennetin kaynağı olduğunu ancak anneleri ağlatanlarla aynı safta olduğunu da dile getirdi.Bahçeli, annelerin çocuklarının geleceğine sahip çıkacağına, bebeklere kurşunla ateş edenleri yok edeceklerine inandığını belirtti. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'yi yönetecek bilgi ve kültüre sahip olmakla suçlayarak, Türkiye'nin başarısının hem içeride hem de dışarıda tepkiyle karşılandığını söyledi. Bahçeli, muhalefet partilerini altyapı projelerine karşı çıkmakla da eleştirerek, ulusal egemenliği baltalamak için emperyalist güçlerle işbirliği yaptıklarını iddia etti.