- Isparta il genelinde toplam 328.107 seçmen bulunmaktadır. Seçmen sayıları ilçelere göre şu şekildedir: Merkez ilçe 190.160, Yalvaç 34.715, Eğirdir 23.666, Şarkikaraağaç 19.556, Gelendost 11.838, Keçiborlu 11.201, Senirkent 8.553, Sütçüler 8.217, Gönen 5.633, Atabey 4.667, Uluborlu 4.474, Aksu 3.480 ve Yenişarbademli 1.947.
- İl genelinde 421 seçim bölgesi bulunmaktadır. Polis bölgesinde 115, jandarma bölgesinde 234 sandık alanı olmak üzere toplamda 349 sandık alanında oylar kullanılacaktır. Toplam 1.083 sandıkta seçmenler oylarını kullanacaktır. Ayrıca 13 seyyar sandık engelli ve hastaların yerinde oy kullanabilmesi için hazırlanmıştır.
- Seçim günü toplamda 1.865 güvenlik görevlisi görev yapacaktır. Bunların 1.141'i polis, 724'ü ise jandarma personelidir. Seçim sürecinde şu ana kadar önemli bir olumsuzluk yaşanmamış olup, sadece 2 olay seçim suçu kapsamında soruşturmaya konu olmuştur.
- Seçimle ilgili genel tedbirler şu şekildedir:
- İl Seçim Koordinasyon Merkezi kurulmuştur.
- Emniyet ve jandarma birimlerinde kriz merkezleri oluşturulmuştur.
- İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından seçim güvenlik planları hazırlanmıştır.
- Kritik öneme sahip tesisler için özel güvenlik tedbirleri planlanmıştır.
- Miting ve ziyaretler için gerekli tedbirler alınmıştır.
- Seçim irtibat büroları ve siyasi parti ofislerinin güvenliği sağlanmıştır.
- Kamu görevlilerinin oy kullanabilmesi için adres kayıtları güncellenmiştir.
- Sosyal medya platformlarındaki seçim suçları takip edilmektedir.
Baruş, konuşmasına şunları ekledi: "Seçim günü oy pusulaları tesliminde sandık başkanları ve beraberindeki sandık kurulu üyelerinin kimlik tespiti için gerekli önlemler alınmıştır. Oy pusulalarının muhafaza edilmesi için ilçe seçim kurullarında özel odalar tahsis edilmiş olup güvenlik kameralarıyla takip edilecektir. Ayrıca, seçim günü oy sayım sürecinde sandık başkanlarının başkanlık yaptığı masaların etrafında güvenlik görevlileri bulunacak ve sayım süreci denetim altında olacaktır."
"Seçim sürecinin huzur ve güven içinde geçmesi için tüm güvenlik tedbirlerinin titizlikle alındığını vurgulamak istiyorum. Polis ve jandarma birimlerimiz seçim bölgelerinde aktif olarak görev yapacak, olası herhangi bir güvenlik sorununa anında müdahale edecektir. Ayrıca, 112 acil çağrı merkezi sürekli olarak seçimle ilgili ihbarları takip edecek ve gerektiğinde hızlı bir şekilde müdahale edecektir."
"Vatandaşlarımızın oy kullanma sürecinde herhangi bir baskı veya zorlama ile karşılaşmaması için gerekli önlemler alınmıştır. Sandıklara ulaşım konusunda özel halk otobüsleri seferlerini düzenli olarak sürdürecek ve vatandaşlarımızın rahatça oy kullanmalarını sağlayacaktır."
Son olarak Vali Baruş, "Tüm vatandaşlarımızdan seçim sürecine saygı göstermelerini, huzur ve güven içinde oy kullanmalarını ve seçimin demokratik bir ortamda gerçekleşmesine katkıda bulunmalarını bekliyoruz. Seçim sonuçlarının ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Bu açıklamalarla Vali Aydın Baruş, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin il genelinde huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için alınan güvenlik tedbirlerini ve yapılan planlamaları basın mensuplarıyla paylaşmıştır.
"Değerli basın mensupları,
Bugün sizlerle bir araya gelerek 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleriyle ilgili güvenlik tedbirlerini paylaşmak istiyorum. Amacımız, seçim sürecini huzur ve güven içinde tamamlamak ve vatandaşlarımızın demokratik haklarını özgürce kullanmalarını sağlamaktır.
Öncelikle, oy pusulalarının teslim edilmesi sırasında sandık başkanları ve sandık kurulu üyelerinin kimlik tespiti için gerekli önlemler alınmıştır. Bu sayede, güvenli bir oy verme süreci sağlanacak ve herhangi bir kimlik sahteciliği önlenmiş olacaktır.
Seçim günü oy pusulalarının muhafaza edilmesi için ilçe seçim kurullarında özel odalar tahsis edilmiştir. Bu odalar güvenlik kameralarıyla takip edilecek ve herhangi bir olumsuz durumda hızlı bir şekilde müdahale edilebilecektir. Ayrıca, oy sayım sürecinde sandık başkanlarının başkanlık yaptığı masaların etrafında güvenlik görevlileri bulunacak ve sayım süreci sürekli olarak denetim altında tutulacaktır.
Seçim sürecinin huzur ve güven içinde geçmesi için tüm güvenlik tedbirlerini titizlikle aldık. Polis ve jandarma birimlerimiz seçim bölgelerinde aktif olarak görev yapacak ve herhangi bir güvenlik sorununa anında müdahale edeceklerdir. Ayrıca, 112 acil çağrı merkezi seçimle ilgili ihbarları takip edecek ve gerektiğinde hızlı bir şekilde müdahale edecektir.
Vatandaşlarımızın oy kullanma sürecinde herhangi bir baskı veya zorlama ile karşılaşmamaları için gerekli önlemleri aldık. Özel halk otobüsleri, vatandaşlarımızın sandıklara rahatça ulaşmalarını sağlamak için düzenli seferler yapacak.
Son olarak, tüm vatandaşlarımızdan seçim sürecine saygı göstermelerini, huzur ve güven içinde oy kullanmalarını ve seçimin demokratik bir ortamda gerçekleşmesine katkıda bulunmalarını bekliyoruz. Seçim sonuçlarının ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum.
Teşekkür ederim."
"Seçim sürecinin huzur ve güven içinde geçmesi için tüm güvenlik tedbirlerinin titizlikle alındığını vurgulamak istiyorum. Polis ve jandarma birimlerimiz seçim bölgelerinde aktif olarak görev yapacak, olası herhangi bir güvenlik sorununa anında müdahale edecektir. Ayrıca, 112 acil çağrı merkezi sürekli olarak seçimle ilgili ihbarları takip edecek ve gerektiğinde hızlı bir şekilde müdahale edecektir."
"Vatandaşlarımızın oy kullanma sürecinde herhangi bir baskı veya zorlama ile karşılaşmaması için gerekli önlemler alınmıştır. Sandıklara ulaşım konusunda özel halk otobüsleri seferlerini düzenli olarak sürdürecek ve vatandaşlarımızın rahatça oy kullanmalarını sağlayacaktır."
Son olarak Vali Baruş, "Tüm vatandaşlarımızdan seçim sürecine saygı göstermelerini, huzur ve güven içinde oy kullanmalarını ve seçimin demokratik bir ortamda gerçekleşmesine katkıda bulunmalarını bekliyoruz. Seçim sonuçlarının ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Bu açıklamalarla Vali Aydın Baruş, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin il genelinde huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için alınan güvenlik tedbirlerini ve yapılan planlamaları basın mensuplarıyla paylaşmıştır.
HABERİN TÜM DETAYLATI ŞÖYLE:
"Değerli basın mensupları,
Bugün sizlerle bir araya gelerek 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleriyle ilgili güvenlik tedbirlerini paylaşmak istiyorum. Amacımız, seçim sürecini huzur ve güven içinde tamamlamak ve vatandaşlarımızın demokratik haklarını özgürce kullanmalarını sağlamaktır.
Öncelikle, oy pusulalarının teslim edilmesi sırasında sandık başkanları ve sandık kurulu üyelerinin kimlik tespiti için gerekli önlemler alınmıştır. Bu sayede, güvenli bir oy verme süreci sağlanacak ve herhangi bir kimlik sahteciliği önlenmiş olacaktır.
Seçim günü oy pusulalarının muhafaza edilmesi için ilçe seçim kurullarında özel odalar tahsis edilmiştir. Bu odalar güvenlik kameralarıyla takip edilecek ve herhangi bir olumsuz durumda hızlı bir şekilde müdahale edilebilecektir. Ayrıca, oy sayım sürecinde sandık başkanlarının başkanlık yaptığı masaların etrafında güvenlik görevlileri bulunacak ve sayım süreci sürekli olarak denetim altında tutulacaktır.
Seçim sürecinin huzur ve güven içinde geçmesi için tüm güvenlik tedbirlerini titizlikle aldık. Polis ve jandarma birimlerimiz seçim bölgelerinde aktif olarak görev yapacak ve herhangi bir güvenlik sorununa anında müdahale edeceklerdir. Ayrıca, 112 acil çağrı merkezi seçimle ilgili ihbarları takip edecek ve gerektiğinde hızlı bir şekilde müdahale edecektir.
Vatandaşlarımızın oy kullanma sürecinde herhangi bir baskı veya zorlama ile karşılaşmamaları için gerekli önlemleri aldık. Özel halk otobüsleri, vatandaşlarımızın sandıklara rahatça ulaşmalarını sağlamak için düzenli seferler yapacak.
Son olarak, tüm vatandaşlarımızdan seçim sürecine saygı göstermelerini, huzur ve güven içinde oy kullanmalarını ve seçimin demokratik bir ortamda gerçekleşmesine katkıda bulunmalarını bekliyoruz. Seçim sonuçlarının ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum.
Teşekkür ederim."