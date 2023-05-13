Baruş, konuşmasına şunları ekledi: "Seçim günü oy pusulaları tesliminde sandık başkanları ve beraberindeki sandık kurulu üyelerinin kimlik tespiti için gerekli önlemler alınmıştır. Oy pusulalarının muhafaza edilmesi için ilçe seçim kurullarında özel odalar tahsis edilmiş olup güvenlik kameralarıyla takip edilecektir. Ayrıca, seçim günü oy sayım sürecinde sandık başkanlarının başkanlık yaptığı masaların etrafında güvenlik görevlileri bulunacak ve sayım süreci denetim altında olacaktır.""Seçim sürecinin huzur ve güven içinde geçmesi için tüm güvenlik tedbirlerinin titizlikle alındığını vurgulamak istiyorum. Polis ve jandarma birimlerimiz seçim bölgelerinde aktif olarak görev yapacak, olası herhangi bir güvenlik sorununa anında müdahale edecektir. Ayrıca, 112 acil çağrı merkezi sürekli olarak seçimle ilgili ihbarları takip edecek ve gerektiğinde hızlı bir şekilde müdahale edecektir.""Vatandaşlarımızın oy kullanma sürecinde herhangi bir baskı veya zorlama ile karşılaşmaması için gerekli önlemler alınmıştır. Sandıklara ulaşım konusunda özel halk otobüsleri seferlerini düzenli olarak sürdürecek ve vatandaşlarımızın rahatça oy kullanmalarını sağlayacaktır."Son olarak Vali Baruş, "Tüm vatandaşlarımızdan seçim sürecine saygı göstermelerini, huzur ve güven içinde oy kullanmalarını ve seçimin demokratik bir ortamda gerçekleşmesine katkıda bulunmalarını bekliyoruz. Seçim sonuçlarının ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.Bu açıklamalarla Vali Aydın Baruş, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin il genelinde huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için alınan güvenlik tedbirlerini ve yapılan planlamaları basın mensuplarıyla paylaşmıştır."Değerli basın mensupları,Bugün sizlerle bir araya gelerek 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleriyle ilgili güvenlik tedbirlerini paylaşmak istiyorum. Amacımız, seçim sürecini huzur ve güven içinde tamamlamak ve vatandaşlarımızın demokratik haklarını özgürce kullanmalarını sağlamaktır.Öncelikle, oy pusulalarının teslim edilmesi sırasında sandık başkanları ve sandık kurulu üyelerinin kimlik tespiti için gerekli önlemler alınmıştır. Bu sayede, güvenli bir oy verme süreci sağlanacak ve herhangi bir kimlik sahteciliği önlenmiş olacaktır.Seçim günü oy pusulalarının muhafaza edilmesi için ilçe seçim kurullarında özel odalar tahsis edilmiştir. Bu odalar güvenlik kameralarıyla takip edilecek ve herhangi bir olumsuz durumda hızlı bir şekilde müdahale edilebilecektir. Ayrıca, oy sayım sürecinde sandık başkanlarının başkanlık yaptığı masaların etrafında güvenlik görevlileri bulunacak ve sayım süreci sürekli olarak denetim altında tutulacaktır.Seçim sürecinin huzur ve güven içinde geçmesi için tüm güvenlik tedbirlerini titizlikle aldık. Polis ve jandarma birimlerimiz seçim bölgelerinde aktif olarak görev yapacak ve herhangi bir güvenlik sorununa anında müdahale edeceklerdir. Ayrıca, 112 acil çağrı merkezi seçimle ilgili ihbarları takip edecek ve gerektiğinde hızlı bir şekilde müdahale edecektir.Vatandaşlarımızın oy kullanma sürecinde herhangi bir baskı veya zorlama ile karşılaşmamaları için gerekli önlemleri aldık. Özel halk otobüsleri, vatandaşlarımızın sandıklara rahatça ulaşmalarını sağlamak için düzenli seferler yapacak.Son olarak, tüm vatandaşlarımızdan seçim sürecine saygı göstermelerini, huzur ve güven içinde oy kullanmalarını ve seçimin demokratik bir ortamda gerçekleşmesine katkıda bulunmalarını bekliyoruz. Seçim sonuçlarının ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum.Teşekkür ederim."