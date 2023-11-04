TÜİK Açıkladı: 2024 Yılında Vergi, Cezalar ve Harçlara %58.46 Zam Bekleniyor



Ankara - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılında uygulanacak vergi, ceza ve harçlara ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Buna göre, 2023 yılına ilişkin yeniden değerleme oranına esas olan veri açıklandı ve önümüzdeki yıl vergi, ceza ve harçlara %58.46 oranında zam bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden üretici fiyat enflasyonu, Ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre %58.46 artış gösterdi. Bu artışın vergi, ceza ve harçlara yansıtılacağı ifade edildi.

Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, çeşitli harçlar, araç muayene ücreti, gelir vergisi tarife birimleri ve idari cezalar da bu oranda zamlanacak. Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu oranı %50'ye kadar azaltma veya %50'ye kadar artırma yetkisi bulunuyor.

Geçen yıl motorlu taşıtlar vergisi verisinde bu yetkiyi kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, %122.9 olarak belirlenen motorlu taşıtlar vergisi yeniden değerleme oranını %61.5 olarak uygulanmasına karar vermişti. Bu yıl ise 2024 yılında vergi ve harçların %58.46 oranında artırılması bekleniyor, ancak Cumhurbaşkanının yetkiyi kullanması halinde bu oran değişebilir.

Vergi, ceza ve harçlara yapılacak bu olası zamların Türkiye'deki ekonomik koşullar ve maliyetler üzerindeki etkileri yakından takip edilecek.