Isparta yeni otogar inşaatında son rötuşlar yapılıyor

Yeni otogar inşaatında son rötuşlar yapılıyor

Isparta Belediyesi tarafından Çünür Mahallesi’ndeinşaat çalışmalarında son aşamaya gelen yeni otogar alanında Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından yağmur suyu altyapı çalışmaları yapılırken, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte peronlar bölgesinde asfalt dökümüne başlanacak.



Yapımına önceki dönemde başlanan yeni otogar alanının uzay çatı sisteminin kaplanmasının zor olması dolayısıyla projede değişikliğe gidilmişti. Yeni proje kapsamında çelik konstrüksiyon uzay çatı sistemi sökülürken yerine düz çatı sistemi üzerine sandviç panel uygulandı. Bu çalışmanın ardından yeni otogar alanının geri kalan inşaatının tamamlanması için gerçekleştirilen ihaleyi alan yüklenici firmanın çalışmaları artık sona geldi. Firma tarafından yapılan çalışmalar kapsamında dış cephe işlemleri tamamen bitirildi, yazıhane bölgeleri işletmeler için hazır hale getirildi. Bu çalışmaların ardından peronlar bölgesinde cam montajları devam ederken, Isparta Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince peronlar ve otopark alanlarında zemin düzenleme çalışmaları yapıldı. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından da bölgenin yağmur suyu altyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu çalışmanın tamamlanmasının akabinde peronlar bölgesinin asfalt dökümü gerçekleştirilecek.

Yüklenici firmanın saha sorumlusu İnşaat Teknikeri Yavuz Karaoğlu, yeni otogar alanındaki çalışmaların son durumuyla ilgili bilgi verdi. Yeni otogar alanı inşaatında sona gelindiğini belirten Karaoğlu, otobüslerin yanaşacağı peronlar bölgesindeki kaldırımlara andezit taş döşendiğini söyledi. Karaoğlu, “Bu bölgede 6 metre genişliğinde andezit uygulaması yaptık. Camlarımızın montajını yapıyoruz. İmalattan gelen camlarımızı yerine monte ediyoruz. Dış cephede uygulamamız tamamlandı. Belediye ekiplerinin de altyapı çalışmaları devam etmekte. Daha sonrasında asfalt yapacaklar. İnşaatta artık son rötuşları yapmaktayız” dedi.

