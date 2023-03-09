isparta--esnaf-cebinde-uygulamasiISPARTA OTO EKSPERTİZ

Başkan Tural’dan Kadınlar Günü’nde anlamlı ziyaret

Başkan Tural’dan Kadınlar Günü’nde anlamlı ziyaret
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
Başkan Tural’dan Kadınlar 
Günü’nde anlamlı ziyaret 
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeden Isparta’ya gelen kadınları, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural Kadınlar Günü gibi anlamlı bir günde ziyaret etti. Ailelerin taleplerini de dinleme imkanı bulan Başkan Tural, “Devlet ve millet işbirliğiyle tek yürek olarak bu zor günlerin üstesinden geleceğiz” dedi.
Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, Birliğin Kadın Komisyonu Başkanı Figen Arı ve beraberindeki kadın komisyonu üyeleriyle birlikte ilimizdeki depremzede aileleri ziyaret etti. Depremzede kadınları misafir edildikleri evlerde ziyaret eden Birlik Başkanı Tural, hem geçmiş olsun temennisinde bulundu hem de kadınlar gününü kutladı. Başkan Tural, ziyaretlerde depremzede ailelerin taleplerini de dinleme imkanı buldu. Depremzede kadınlara, Kadın Komisyonu Başkanı Figen Arı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına hediye takdim edildi.
 
ONLARIN YANINDAYIZ
Ziyaretlerin ardından konuşan Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Kadın Komisyonu Başkanı Figen Arı, afetzede kadınların her zaman yanında olduklarını ifade etti. Arı, “Kadınlar Gününde, depremzede aileleri ziyaret ederek, kadınlarımızın gününü kutladık. Yaşanan deprem felaketi nedeniyle bu yıl Kadınlar Gününü buruk şekilde kutluyoruz. İlimize gelen depremzede kadınlarımıza imkanlarımız ölçüsünde yardımcı oluyoruz. Onların yanındayız” dedi.    
 
BU ZOR GÜNLERİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ  
Deprem bölgesinden gelen vatandaşlara her zaman destek olacaklarını belirten Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural ise, “Kadınlar gününü buruk bir şekilde kutluyoruz. Ancak devlet ve millet işbirliğiyle bu zor günlerin üstesinden geleceğiz” dedi. Başkan Tural “Kadın Komisyonu Başkanımız ve yönetimiyle birlikte asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem dolayısıyla ilimize gelen misafirlerimizi ziyaret etmek suretiyle hem 8 Mart Dünya Kadınlar gününü buruk da olsa kutlamak ve onların taleplerine bir nebze olsun destek vermek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdik.  Bir kez daha depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Devlet millet işbirliğiyle birlik beraberlik içinde bu zor günlerin üstesinden geleceğiz.  İlimizdeki misafirlerimize de Birliğimiz ve odalarımızla birlikte tüm esnaf ve sanatkarlarımızla, vatandaşlarımızla destek olamaya gayret gösteriyoruz” diye konuştu.
 
Whats-App-Image-2023-03-09-at-08-57-51Whats-App-Image-2023-03-09-at-08-57-52-1Whats-App-Image-2023-03-09-at-08-57-52Whats-App-Image-2023-03-09-at-08-57-53
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da müzik tutkunlarına güzel haber!
Etin fiyatını sert düşürecek hamle!
Noterlik ücretlerine yüzde 100 zam!
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Yeni zorunluluk geliyor
Yapılandırma teklifi Meclis'te... 14 milyon kişiyi kapsıyor
​Isparta'da etin kaliteli ve lezzetli adresi Türker Et Kasap
EYT'liye emeklilik başvurusunda '8 Kod' uyarısı! Tazminatınız yanabilir
EYT'liye çifte bayram! İkramiye dahil edilecek
EYT açıklaması! Merak edilen soru yanıt buldu: Hepsinde kaldıracağız
Et fiyatına 'açıklanamayan' büyük zam: Kasaplar bile isyan etti
EYT'liler banka promosyon tutarları açıklandı
Eylül Minel'den kaliteli, lezzetli sıcak tahin ve tahin helvası: Mutlaka deneyin!
Eksik primliye EYT fırsatı! İşte yeni gelişmeler
Isparta'daki okul depreme dayanıksız çıkınca yıkım kararı alındı
ISPARTA DEREBOĞAZI YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ
Isparta'daki yağış çeşitli trafik kazalarını da beraberinde getirdi
Isparta'da trafik kazası: direksiyon hakimiyetini kaybetti...
EYT'lilere büyük kolaylık: Maaş bağlama süresi kısalacak
EYT'lilere kıdem tazminatı ve pirim indirimi uyarısı! Acele etmeyin
Bankalardan EYT'lilere özel promosyon kampanyası
Altın yeni rekor tahmini: Rakam ve tarih açıklandı
ERGÜN ISI'DAN ŞOK ŞOK ŞOK SÜPER FIRSATLAR!
Isparta Lezzetin Adresi Mini Döner Yenilendi
Isparta'da Şifanın değişmeyen adresi Dumanlar Aktar
Araç İçi Multimedya ve Görüntü Sistemleri için Isparta'da Tek Adres Gündem Oto Müzik
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-doner-siperis-telefoniadres isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari isparta-ambalaj-poset-kutu-karton-koli isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama isparta-pastane-yas-pasta-siparis isparta-URFA-KEBAP-LAHMACUN-siparis- isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola isparta-laptop-tablet-tamiri isparta-kasap-kofte-izgara-tavuk-sis-kuzu-kokorec isparta-aktar-sifali-bitkiler-bitkisel-yaglar-zayiflama-merkezi-kremleri isparta-balik-balikci-siparis-telefon isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA uygun avm, isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids türker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'NIN EN LEZZETLİ DÖNER MARKASI EMEK DÖNERISPARTA'NIN EN LEZZETLİ DÖNER MARKASI EMEK DÖNER03 Mart 2023
Isparta Lezzetin Adresi Mini Döner YenilendiIsparta Lezzetin Adresi Mini Döner Yenilendi02 Mart 2023
ISPARTA DEREBOĞAZI YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİISPARTA DEREBOĞAZI YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ05 Mart 2023
Isparta'da trafik kazası: direksiyon hakimiyetini kaybetti...Isparta'da trafik kazası: direksiyon hakimiyetini kaybetti...04 Mart 2023
Bankalardan EYT'lilere özel promosyon kampanyasıBankalardan EYT'lilere özel promosyon kampanyası02 Mart 2023
Eylül Minel'den kaliteli, lezzetli sıcak tahin ve tahin helvası: Mutlaka deneyin!Eylül Minel'den kaliteli, lezzetli sıcak tahin ve tahin helvası: Mutlaka deneyin!06 Mart 2023
Isparta'da Şifanın değişmeyen adresi Dumanlar AktarIsparta'da Şifanın değişmeyen adresi Dumanlar Aktar02 Mart 2023
Altın yeni rekor tahmini: Rakam ve tarih açıklandıAltın yeni rekor tahmini: Rakam ve tarih açıklandı02 Mart 2023
Isparta'da 75 kişilik istihdam ilanıIsparta'da 75 kişilik istihdam ilanı02 Mart 2023
Isparta'da Tambalaj ile herşeyi paketleyin muhafaza edin! Ambalajlayın!Isparta'da Tambalaj ile herşeyi paketleyin muhafaza edin! Ambalajlayın!03 Mart 2023
EYT'lilere büyük kolaylık: Maaş bağlama süresi kısalacakEYT'lilere büyük kolaylık: Maaş bağlama süresi kısalacak03 Mart 2023
ERGÜN ISI'DAN ŞOK ŞOK ŞOK SÜPER FIRSATLAR!ERGÜN ISI'DAN ŞOK ŞOK ŞOK SÜPER FIRSATLAR!02 Mart 2023
Isparta'daki yağış çeşitli trafik kazalarını da beraberinde getirdiIsparta'daki yağış çeşitli trafik kazalarını da beraberinde getirdi04 Mart 2023
Isparta'nın Hindistan'a ihracatı 4 milyon doları aştıIsparta'nın Hindistan'a ihracatı 4 milyon doları aştı03 Mart 2023
Isparta'daki okul depreme dayanıksız çıkınca yıkım kararı alındıIsparta'daki okul depreme dayanıksız çıkınca yıkım kararı alındı05 Mart 2023
Yalaka gazeteci hakkında!Yalaka gazeteci hakkında!06 Mart 2023
Araç İçi Multimedya ve Görüntü Sistemleri için Isparta'da Tek Adres Gündem Oto MüzikAraç İçi Multimedya ve Görüntü Sistemleri için Isparta'da Tek Adres Gündem Oto Müzik02 Mart 2023
Isparta'ya Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi Isparta'ya Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi 02 Mart 2023
EYT'lilere kıdem tazminatı ve pirim indirimi uyarısı! Acele etmeyinEYT'lilere kıdem tazminatı ve pirim indirimi uyarısı! Acele etmeyin03 Mart 2023
İşte Voltran'nın Hikayesi: Nasıl Oluşuyor?İşte Voltran'nın Hikayesi: Nasıl Oluşuyor?07 Mart 2023