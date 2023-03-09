Başkan Tural’dan Kadınlar

Günü’nde anlamlı ziyaret

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeden Isparta’ya gelen kadınları, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural Kadınlar Günü gibi anlamlı bir günde ziyaret etti. Ailelerin taleplerini de dinleme imkanı bulan Başkan Tural, “Devlet ve millet işbirliğiyle tek yürek olarak bu zor günlerin üstesinden geleceğiz” dedi.

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, Birliğin Kadın Komisyonu Başkanı Figen Arı ve beraberindeki kadın komisyonu üyeleriyle birlikte ilimizdeki depremzede aileleri ziyaret etti. Depremzede kadınları misafir edildikleri evlerde ziyaret eden Birlik Başkanı Tural, hem geçmiş olsun temennisinde bulundu hem de kadınlar gününü kutladı. Başkan Tural, ziyaretlerde depremzede ailelerin taleplerini de dinleme imkanı buldu. Depremzede kadınlara, Kadın Komisyonu Başkanı Figen Arı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına hediye takdim edildi.



ONLARIN YANINDAYIZ

Ziyaretlerin ardından konuşan Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Kadın Komisyonu Başkanı Figen Arı, afetzede kadınların her zaman yanında olduklarını ifade etti. Arı, “Kadınlar Gününde, depremzede aileleri ziyaret ederek, kadınlarımızın gününü kutladık. Yaşanan deprem felaketi nedeniyle bu yıl Kadınlar Gününü buruk şekilde kutluyoruz. İlimize gelen depremzede kadınlarımıza imkanlarımız ölçüsünde yardımcı oluyoruz. Onların yanındayız” dedi.



BU ZOR GÜNLERİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ