Başkan Tural’dan Kadınlar
Günü’nde anlamlı ziyaret
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeden Isparta’ya gelen kadınları, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural Kadınlar Günü gibi anlamlı bir günde ziyaret etti. Ailelerin taleplerini de dinleme imkanı bulan Başkan Tural, “Devlet ve millet işbirliğiyle tek yürek olarak bu zor günlerin üstesinden geleceğiz” dedi.
Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, Birliğin Kadın Komisyonu Başkanı Figen Arı ve beraberindeki kadın komisyonu üyeleriyle birlikte ilimizdeki depremzede aileleri ziyaret etti. Depremzede kadınları misafir edildikleri evlerde ziyaret eden Birlik Başkanı Tural, hem geçmiş olsun temennisinde bulundu hem de kadınlar gününü kutladı. Başkan Tural, ziyaretlerde depremzede ailelerin taleplerini de dinleme imkanı buldu. Depremzede kadınlara, Kadın Komisyonu Başkanı Figen Arı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına hediye takdim edildi.
ONLARIN YANINDAYIZ
Ziyaretlerin ardından konuşan Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Kadın Komisyonu Başkanı Figen Arı, afetzede kadınların her zaman yanında olduklarını ifade etti. Arı, “Kadınlar Gününde, depremzede aileleri ziyaret ederek, kadınlarımızın gününü kutladık. Yaşanan deprem felaketi nedeniyle bu yıl Kadınlar Gününü buruk şekilde kutluyoruz. İlimize gelen depremzede kadınlarımıza imkanlarımız ölçüsünde yardımcı oluyoruz. Onların yanındayız” dedi.
BU ZOR GÜNLERİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ
Deprem bölgesinden gelen vatandaşlara her zaman destek olacaklarını belirten Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural ise, “Kadınlar gününü buruk bir şekilde kutluyoruz. Ancak devlet ve millet işbirliğiyle bu zor günlerin üstesinden geleceğiz” dedi. Başkan Tural “Kadın Komisyonu Başkanımız ve yönetimiyle birlikte asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem dolayısıyla ilimize gelen misafirlerimizi ziyaret etmek suretiyle hem 8 Mart Dünya Kadınlar gününü buruk da olsa kutlamak ve onların taleplerine bir nebze olsun destek vermek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdik. Bir kez daha depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Devlet millet işbirliğiyle birlik beraberlik içinde bu zor günlerin üstesinden geleceğiz. İlimizdeki misafirlerimize de Birliğimiz ve odalarımızla birlikte tüm esnaf ve sanatkarlarımızla, vatandaşlarımızla destek olamaya gayret gösteriyoruz” diye konuştu.