Başkan Başdeğirmen: Köylerimizi Mahallemiz Olarak Görüyoruz

Başkan Başdeğirmen: Köylerimizi Mahallemiz Olarak Görüyoruz
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 Başkan Başdeğirmen: Köylerimizi Mahallemiz Olarak Görüyoruz

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Bozanönü köyünde devam eden Kız Kur'an Kursu inşaatı çalışmalarını inceledi. Köy halkı, Başkan Başdeğirmen'e Kur'an Kursu inşaatına sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti.
Bozanönü köyünde bulunan Kız Kur'an Kursu binası, günümüz ihtiyaçlarına uygun olmadığı için yeterli hizmet veremiyordu. Köyde yaşayan hayırsever Nurettin Öztürk, yeni bir Kur'an Kursu binası inşa edilmesi için arsasını bağışladı. Köy halkının girişimi ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in desteğiyle Kur'an Kursu inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.
Başkan Başdeğirmen, Kız Kur'an Kursu inşaatının ilerleyişini yakından inceledi ve projeden sorumlu mimardan bilgi aldı. Mimar Hakan Demirtaş, hayırsever Nurettin Öztürk'ün arsasını bağışladığını ve Başkan Başdeğirmen'in destekleriyle inşaatın sürdüğünü belirtti. Demirtaş ayrıca, binanın 3 yatak odası, 1 mutfağı, abdesthane ve bir salon içereceğini açıkladı.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kur'an Kursu inşaatına destek veren hayırseverlere ve arsa bağışçısı Nurettin Öztürk'e teşekkür etti. Başkan Başdeğirmen, "Sizlerden Allah razı olsun. Harika bir yer inşa ediyoruz. Bu güzel çocuklarımız burada yetişecek, inşallah" dedi. Nurettin Öztürk ise, "Başkanım, sizin desteğiniz olmasaydı, bu noktaya gelemezdik. Allah sizden razı olsun" dedi.
Köy Muhtarı Mümin Eken, Kız Kur'an Kursu inşaatının yanı sıra köydeki düğün salonu inşaatına ve köy okulunun dış cephesinin boyanmasına destek veren Başkan Başdeğirmen'e teşekkür etti. Eken, "Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle köyümüze bir yaşam merkezi kuruldu. Orada unutulmuş meslekler için halı tezgahları da aldığınız için köyümüz ve halkımız adına çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun" dedi.
Başkan Başdeğirmen, kendilerine sunulan projeleri ve önerileri her zaman kabul ettiklerini ve amaçlarının bu tür projelerde tüm halkın faydalanması olduğunu belirtti. Başkan Başdeğirmen, "Köylerimizi mahallemiz olarak görüyoruz. Büyükşehir belediyemiz olmasak da İl Genel Meclisimizle işbirliği yaparak elimizden gelen desteği sunuyoruz. Her projede halkımızın çoğunluğunu ilgilendiren her şeyde varız. Sizler yeter ki projeler üretin" şeklinde konuştu.
Ayrıca, köyde yaşayan kadınlar Başkan Başdeğirmen'e doğalgaz ve çocuk oyun parkı taleplerini iletti. Başdeğirmen, çocuk oyun parkının yapılacağını ve doğalgazın 2024 yılında köye ulaştırılacağını açıkladı.
 
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