Arıcılık Kursu Başarıyla Tamamlandı ve Kırsal Kalkınma Projelerine Destek Isparta'da Devam Ediyor



Isparta'da, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Sav Kasabası'nda "Arıcılık" kursu düzenlendi. Kursu başarıyla tamamlayan 25 kursiyere sertifikaları takdim edildi. Ayrıca, Isparta'da 2023 yılı Kırsal Kalkınma Uzman Eller Projeleri için 23 kişi ile hibe sözleşmesi imzalandı.

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreten, yetiştiren ve ekonomiye katkı sağlayan faaliyetlerde bulunan üreticilere destek vermeye devam ediyor. Arıcılık kursu, bu tür desteklerin sadece bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. Kurs sonunda başarılı olan 25 kursiyere sertifikaları verildi.

Ayrıca, Isparta'da kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla uygulanan "Kırsal Kalkınma Uzman Eller Projeleri" için 2023 çağrı döneminde 23 kişi ile hibe sözleşmesi imzalandı. Bu projeler, Isparta'nın kırsal alanlarının geliştirilmesi ve ekonomik büyümeye katkıda bulunması için önemli bir adım olarak görülüyor.

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere destek sağlamak ve kırsal kalkınmayı teşvik etmek konusundaki çabalarını sürdürmeye devam edecektir.

































