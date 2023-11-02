ISPARTA ​İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlamalarına ilişkin“Güvenlik Birimleri Öğrenci Buluşması” faaliyeti kapsamında farklı kademelerde öğrenim gören 240 öğrenciye Emniyet Müdürlüğü olarak; Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü (KGYS tanıtımı), Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis (Yunus) Timleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü (TOMA ve Robocop Ekipmanları tanıtımı), Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ( Parmak İzi, Bomba Köpeği, Olay yeri İnceleme Ekip Aracı tanıtımı), Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü

Muhtarlarımız çeşitli iş yeri ve esnaflarımız Kurum ve Derneklerimiz ziyaret edilerek, mahallelerinin genel durumu (asayiş, trafik, metruk bina ile ilgili vb.) hakkında görüşmeler yapılmıştır.

ziyaret edilerek, mahallelerinin genel durumu (asayiş, trafik, metruk bina ile ilgili vb.) hakkında görüşmeler yapılmıştır. İlimizde vatandaşın yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, AVM ve benzeri yerlerde bulunan iş yerlerine ve 1345 vatandaşa “ Telefon Dolandırıcılığı, Açıktan Hırsızlık, KADES ve UYUMA Aplikasyonları” konularında bilgilendirme yapılarak bu hususta hazırlanan broşürler dağıtılmıştır.

vatandaşa “ konularında bilgilendirme yapılarak bu hususta hazırlanan broşürler dağıtılmıştır. İl Sağlık Müdürlüğü, Kanser Erken Teşhis Merkezi (KETEM) , Halk Sağlığı Laboratuvarı, Isparta Valiliğine bağlı Aile Destek Merkezi (ADEM) çalışanları ve Verem Savaş Birimiziyaret edilerekşubemizde görevli (Yaşam Koçu) tarafından “Telefon dolandırıcılığı, Güvenli İnternet Kullanımı ve KADES” ile “Güçlü Kadınlar ve Toplumda Kadının Rolü” konularında bilgilendirme yapılmıştır.

ile konularında bilgilendirme yapılmıştır. 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azalması Günü olması dolayısıyla AFAD, 29 Ekim-09 Kasım Kızılay Haftası olması nedeniyle Isparta Kızılay Şubesi personeli ziyaret edilmiştir.

olması dolayısıyla AFAD, olması nedeniyle Isparta Kızılay Şubesi personeli ziyaret edilmiştir. 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasından dolayı Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu kampüsünde 19 Mayıs Öğrenci Meydanında ilimize yeni

Gökkubbe Fuar Merkezinde kurulan Kitap Fuarında 1615 okul öğrencisine ve 1085 vatandaşımıza “Güvenli İnternet Kullanımı ve Temel Güvenlik Kuralları ” ile “ Telefon Dolandırıcılığı, KADES veUYUMA Aplikasyonları “ konularında bilgilendirme yapılmıştır.

okul öğrencisine ve vatandaşımıza ” ile “ “ konularında bilgilendirme yapılmıştır. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli ile birlikte farklı kademelerde öğrenim gören 1080 öğrenciye“ Akran Zorbalığı, Çocuklar için Temel Güvenlik Kuralları, Trafik Kuralları, Siber Zorbalık, Polis Ne İş Yapar?ve Disiplin Cezalarının Yasal Boyutu” konularında eğitim verilmiştir. Ayrıca ilimizde bulunan 3 okulun okul aile birliği toplantısına katılım sağlanarak “ Güvenli İnternet Kullanımı, Telefon Dolandırıcılığı, En İyi Narkotik Polisi Anne, SİBERAY Projeleri, KADES ve UYUMA Aplikasyonları ” konularında velilere yönelik bilgilendirmeler yapılmıştır.

öğrenciye“ konularında eğitim verilmiştir. Ayrıca ilimizde bulunan 3 okulun okul aile birliği toplantısına katılım sağlanarak “ ” konularında velilere yönelik bilgilendirmeler yapılmıştır. ÇOGEP’le hayata geçirilen “Hayallerim Benden Büyük” isimli proje kapsamında düzenlenen Yaş Pasta Yapımı Kursu, Basketbol Kursu, Müzik Enstrüman Kursu ve YKS kursuna katılan 40 çocuk ve gencimiziçin Antalya ilinetarihi ve kültürel amaçlı il dışı gezi düzenlenmiştir.

hayata geçirilen “Hayallerim Benden Büyük” isimli proje kapsamında düzenlenen Yaş Pasta Yapımı Kursu, Basketbol Kursu, Müzik Enstrüman Kursu ve YKS kursuna katılan çocuk ve gencimiziçin Antalya ilinetarihi ve kültürel amaçlı il dışı gezi düzenlenmiştir. “Hayallerim Benden Büyük” isimli ÇOGEP Projesi kapsamında; AFAD Bilinci Konulu Eğitim için 3 personel ve 1 AFAD uzmanı ile birlikte 12 ilçemiz ziyaret edilmiş ve farklı kademede öğrenim gören 1000 öğrenci ve 7 idareciye eğitim verilerek çeşitli hediyeler takdim edilmiştir.

öğrenci ve idareciye eğitim verilerek çeşitli hediyeler takdim edilmiştir. “Hayallerim Benden Büyük” isimli ÇOGEP Projesi kapsamında 56 öğrenciye Trafik Eğitim parkında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli ile birlikte eğitim verilmiştir.

öğrenciye Trafik Eğitim parkında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli ile birlikte eğitim verilmiştir. Ayrıca “Hayallerim Benden Büyük” isimli ÇOGEP projesi kapsamında Isparta Anadolu Lisesinde öğrenim gören 161 öğrenciye “ Polislik Mesleğine Giriş Şartları Nelerdir? , Polis Ne İş Yapar?” konularında ve şubemizde görevli Eğitim Uzmanı tarafından “Akran Zorbalığı” konusunda bilgilendirme yapılmıştır.

öğrenciye “ konularında ve şubemizde görevli Eğitim Uzmanı tarafından konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Yeşilay Kadın Komisyonu Başkanı ile koordine kurularak Yeşilay Derneğine başvuran ebeveynler ve yardım almak isteyen gençlerle iletişim ve uyum süreci ile “Doğru Üslup Nasıl Olur?” konularında eğitimler planlanmıştır. TDP Şube Müdürlüğünde görevli Eğitim Uzmanı tarafından Emniyet mensubu personellerimize “Hizmet İçi Eğitim” kapsamında “Beden Dilinin Önemi” (eller) eğitimi verilmiştir.

Ayrıca Aile Destek Merkezi (ADEM)’de bulunan 24 kursiyer ve 5 görevli kadına “Kendime Yeni Bir Ben Lazım” ve “Güçlü Kadınlar” konulu eğitim verilmiştir.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Personeli tarafından Ekim ayı içerisinde çeşitli faaliyetlerde bulunulmuştur:(Genel Trafik Kurullarında Bilgilendirme) tarafından birimlerin yürütmüş oldukları faaliyetlerin tanıtımı yapılmıştır.gelen öğrencilere yönelik, 5 gün stant açılarak buraya gelenaplikasyonu ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır.