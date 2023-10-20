Başkan Başdeğirmen: Kitaplar geleceğe yön verir

Başkan Başdeğirmen: Kitaplar geleceğe yön verir
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Başkan Başdeğirmen: Kitaplar geleceğe yön verir
 
Isparta Belediyesi bu yıl 6’ıncısını ‘Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılında’ teması ve ‘Kitaplar Gül Açıyor’ sloganıyla düzenlediği Kitap Fuarının açılışı Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşti. Açılışa Isparta Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Cengiz Koçak, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur,İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer, İl Müftüsü Bayram Şahin, başta olmak üzere kurum müdürleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı. Öğrencilere kitap alımında katkı sunmak amacıyla belediye tarafından hazırlanan 30’ar liralık hediye çekleri Vali Aydın Baruş ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen,tarafından dağıtıldı. Kitap fuarı 29 Ekim’e kadar açık kalacak ve kitapseverler tarafından 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen kitap fuarının açılışında yaptığı konuşmada“Geçmişi anlamamıza, günümüzü değerlendirmemize ve geleceğimize yön vermemize vesile olan kitaplar bizim en değerli hazinelerimizdir” dedi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, doğumdan ölüme kadar her bir birey için öğrenmenin yaşının olmadığını dile getirirken, bunda da kitapların önemli bir rol oynadığını söyledi. Kitaplardan öğrenilen bilgilerle geleceğe yön verildiğine dikkat çeken Başkan Başdeğirmen, “Kitapların önemi çok fazla. Teknoloji çağındayız, bundan dolayı kitaplara ilgi her geçen gün azalmakta. Kitaplardan daha çok dijital mecralardan bilgi alınmaya çalışılan bir dönemdeyiz. Kitaptan öğrenilen bilginin çok daha değerli olduğu inancındayım” dedi.
İnsanın yaradılış itibariyle öğrenmeye, bilgiye merakı olduğunu ifade eden Başkan Başdeğirmen, bilgiye erişmek için de kitaplara ihtiyaç bulunduğunu belirtirken, “Okumanın yaşı yoktur. Sonuna kadar öğreneceğimiz çok şey var. Hangi konumda olursak olalım okumaya çok büyük ihtiyacımız olduğu inancındayım. Kitap fuarımızın bu yıl 6’ncısını düzenliyor ve gençlerimizin, öğrencilerimizin vatandaşlarımızın önüne getiriyoruz. Yayınevlerinin son çıkardığı kitapları var. Yayınevlerinin getirmiş olduğu faydalı yayınları vatandaşlarımız, gençlerimiz seçebilecekler. Çocuklarımızı eğitmek, geleceğe hazırlamak için faydalı kitapların bu fuarda yer alması için de özen gösterdik. Kitaplarda seçici oluyoruz. Amacımız çocuklarımıza hem fiyat hem çeşitlilik hem yayın olarak faydalı olabilmektir. Belediye olarak çocuklarımız için 30’ar liralık hediye çekleri hazırladık. Çocuklarımızın alacakları kitaplara 30’ar lira katkı sağlamış oluyoruz. Memleketimize, çocuklarımıza faydalı olacağını düşündüğümüz bu kitap fuarımızın hayırlı olması dileklerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.
Isparta Valisi Aydın Baruş da yaptığı konuşmada, bu fuarın düzenlenmesinden dolayı Isparta Belediye Başkanlığına teşekkür ederken, kitap fuarı organizasyonlarının önemine değindi. Vali Aydın Baruş, "Her şeyin başlangıcı kelamdır, sözdür. Alemin yaratılışı sözle; “ol” ilahi nidasıyla” başlar. Yüce Yaradan Bakara Suresi 117. Ayetinde “Gökleri de eşsiz, örneksiz yaratan odur, yeryüzünü de. Bir işin olmasını diledi mi ona ancak ol der, o iş oluverir.” buyurur.Söz rehberdir hayatımıza. Merhum Cemil Meriç’in dediği gibi; “Güneş üIkeIeriaydınIatır, sözIermiIIeti.”Sözleri insanlığa kitaplar aktarır.Medeniyetlerin kuruluşu Kitapla başlar. İnsanlık tarihi kitaplarla yazılmıştır.Hazreti Adem, Şit ve İdris Aleyhisselam, Hazreti İbrahim İnsanlığa verdikleri ilahi mesajları Yüce Yaradan’dan kendilerine vahyedilen sahifelerle vermişlerdir. Dört büyük din kitaplar üzerine kurulmuştur. Zebur, Tevrat, İncil ve Kuran-ı Azimüşşan.İlahi Kitaplar bize bilmediğimizi öğretti. Kur’an’da Allah-ü Teala şöyle buyurur. “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı "kan pıhtısı”ndan yarattı.” “O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir.” Okumak; hakikati, hikmeti, doğruyu ve güzeli aramak için yapılan, beşikten mezara kadar devam eden bir ilim yolculuğunu ifade eder. İstek, azim, kararlılık ve heyecan isteyen bu sessiz yolculuk, insana birbirinden güzel kapılar açar. Okumak, ilim tahsil etmenin en güzel yollarından biridir. İlim bizi sonsuz mutluluğa götüren bir hazinedir. Hayatın sırrını çözmek bu hazinenin kilidini açmakla mümkündür. Kilidin şifreleri kelimelerdir. Marifet, yani kendimizi ve kâinatı tanımanın yolu kelimelerde gizlidir. Cemil Meriç merhum kelimeleri şöyle anlatır: “KeIimeIer benim sudaki göIgem, okşayamam onIarı, öpemem. Bir davet oIarakgüzeIkeIime ve muhterem. Gönülden gönüIe köprü, asırdan asıra merdiven. KeIime kendimi seyrettiğim dere. KeIime sonsuz, keIimeadem. ”Kitaplar kelimelerin saklandığı hazine sandıklarıdır. Hazineleri keşfetmek bizim elimizdedir.
Kitap okumak bilinmedik ufuklara açılan bir keşif yolculuğudur. Kitaplar, bu yolculukta bizlere yön gösteren mihenk taşlarıdır. Kitap İlimdir, kitap irfandır, kitap medeniyettir. Kitaptan değiI, kitapsızlıktan korkmalıyız. Değerli Misafirler, Büyük bir hızla ilerleyip gelişen teknoloji ve modern çağın getirileri ilmin ve irfanın kaynağı olan kitabın karşısına birbirinden farklı alternatifler çıkarıyor olsa da, bütün medeniyetlerin temelini teşkil eden kitabın karşısında bu alternatiflerin uzun vadede ayakta kalması mümkün değildir. Çünkü kültür ve medeniyetlerin idamesi ilme ve irfana, ilim ve irfanın muhafazası da kitaba ihtiyaç duymaktadır. Büyük bir mutlulukla müşahede etmekteyiz ki son yıllarda ülkemizin her köşesinde birbirinden güzel organizasyonlarla kitap fuarları tertip edilmektedir. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere, toplumumuzun her kesimini birbirinden kıymetli yazarların eserleriyle bir araya getiren, ilim okyanusunda esrarlı yolculuklara yelken açmamıza vesile olan bu fuarlar fikir dünyamızı zenginleştirmektedir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin kitaba olan sevgisini artıran bu organizasyonlardan biri olan bu kitap fuarını her yıl ziyaret edenlerin sayısının yüzbinleri bulması ülkemizin yarınları adına hepimize umut vermektedir. Okuyan bir neslin aydınlık yarınları müjdelediği muhakkaktır.
Isparta 6. Kitap Fuarı’nın şehrimiz, bölgemiz ve Türkiye’miz için hayırlara vesile olacağından hiç şüphem yoktur. İnanıyorum ki; derin bir tarih ve medeniyet birikimine sahip Isparta ve il dışından teşrif edecek olan misafirlerimiz, ilim ve irfanın lezzetli pınarlarından kana kana içeceklerdir. Bu duygu ve düşüncelerle; Isparta 6. Kitap Fuarını düzenleyen Isparta Belediyesi Başkanlığına, Fuar münasebetiyle İlimizde ağırlayacağımız yayınevlerimizin, basın ve medya kuruluşlarımızın kıymetli temsilcilerine, organizasyonda emeği bulunan tüm kişi, kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Saygıdeğer Ispartalılara ve tüm insanlığa, kitaplarla tezyin edilmiş sağlık ve esenlik dolu bir hayat diliyor, Siz değerli katılımcılara en derin hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum." dedi.
Konuşmaların ardından Isparta Valisi Aydın Baruş ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile protokol üyeleri tarafından Kitap Fuarının açılış kurdelesi kesildi. Vali Baruş ve Başkan Başdeğirmen stantları ziyaret etti, çocuklara belediye tarafından hazırlanan indirim çeklerinden dağıttılar.
 
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